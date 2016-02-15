На «Лыжню России» вышло более восьми тысяч тюменцев

Напомним, в срок до 15 марта учащиеся 11 классов школ города должны будут сдать 8 тестов в рамках комплекса «ГТО»: бег на 100, 2000 и 3000 метров, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину с разбега, подтягивания на высокой перекладине, подтягивания из виса лежа на низкой перекладине, наклон вперед из положения «стоя» с прямыми ногами, поднимание туловища из положения «лежа на спине», метание спортивного снаряда, бег на лыжах на 3000 и 5000 метров, плавание на 50 метров и стрельба из пневматической винтовки. Часть школьников уже внесли в свой актив результаты по некоторым дисциплинам, у других тестирование начнется 16 февраля и на следующей неделе.