На «Лыжню России» вышло более восьми тысяч тюменцев

Напомним, 34-я всероссийская массовая гонка — ежегодное физкультурное мероприятие, которое проходит по всей России. В состязаниях принимают участие представители органов власти, депутаты, прославленные спортсмены и любители спорта. В Тюмени гонки традиционно проходят на стадионе Государственного университета Северного Зауралья, а в Тюменском районе — на трассах ОЦВЗ «Жемчужина Сибири».
Открыл состязания VIP-забег, в котором приняли участие Глава Тюменского района, депутаты Думы Тюменского муниципального района, выдающиеся спортсмены, Главы муниципальных образований Тюменского района, руководители учреждений, предприятий, организаций. Как сообщает Управление информационной политики района, в этом году в семейном зачете привычную для себя победу одержала семья Копниных из поселка Винзили.
Также традиционно состоялись индивидуальные гонки: в женском забеге на десять километров победу праздновала тюменка Лариса Куклина, среди мужчин победил лыжник ТюмГУ Валерий Шадрин. В забеге среди девушек на пять километров победила представительница Центра подготовки спортивного резерва Луизы Носковой Анастасия Запорожская. На той же дистанции, но уже среди юношей весь пьедестал почета также заняли представители ЦПСР: Вадим Истамгулов, Степан Парфенов и Илья Новопашин.
В Тюмени же на стадионе ГАУСЗ прошли массовые забеги на один километр. В них приняли участие знаменитые биатлонистки, олимпийские чемпионки Альбина Ахатова и Галина Куклева, директор департамента АПК Владимир Чейметов, а также замглавы администрации города Вера Соловьева.
Всего на старт соревнований вышло более 6,6 тысяч тюменцев, сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени. В числе участников — были представители предприятий, образовательных учреждений, школьники, курсанты ТВВИКУ, простые горожане. Особенно среди них выделялись тюменские моржи.
Напомним, тюменские школьники по окончании забегов впервые сдавали нормативы ГТО: девушки в забегах на 3 километра, юноши — на пять километров. «Для комплексной подготовки к сдаче норм „ГТО“, к сожалению, не хватает времени и технических возможностей, но, тем не менее, на уроках мы занимаемся силовой и общефизической подготовкой. Пока тестирование проходит на добровольной основе, заявляются ребята, уверенные в своих силах. К примеру, сегодня тест по лыжным гонкам из нашей школы сдали 10 человек и примерно 8 из них должны показать хорошие результаты», — прокомментировал учитель физкультуры лицея ТюмГНГУ Андрей Мещеряков.
Напомним, в срок до 15 марта учащиеся 11 классов школ города должны будут сдать 8 тестов в рамках комплекса «ГТО»: бег на 100, 2000 и 3000 метров, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину с разбега, подтягивания на высокой перекладине, подтягивания из виса лежа на низкой перекладине, наклон вперед из положения «стоя» с прямыми ногами, поднимание туловища из положения «лежа на спине», метание спортивного снаряда, бег на лыжах на 3000 и 5000 метров, плавание на 50 метров и стрельба из пневматической винтовки. Часть школьников уже внесли в свой актив результаты по некоторым дисциплинам, у других тестирование начнется 16 февраля и на следующей неделе.