Четыре человека пострадали в лобовом столкновении на трассе

По предварительным данным, водитель Suzuki нарушил правила обгона и выехал на встречную полосу, по которой следовал другой автомобиль. В результате произошло одно из самых опасных ДТП — лобовое столкновение транспортных средств. Молодой человек, управлявший Suzuki, получил травму стопы, у 66-летнего водителя Toyota диагностирован перелом бедра. Получили травмы также и двое пассажирок автомобиля Toyota. У одной из них врачи констатировали черепно-мозговую травму, перелом костей таза и травму живота. У второго пассажира, двадцатилетней девушки — ушиб костей таза. К счастью, более тяжелых последствий удалось избежать.