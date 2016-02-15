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Четыре человека пострадали в лобовом столкновении на трассе

15 февраля 2016, 12:21
Серьезное ДТП произошло в выходные на федеральной автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск. Внедорожник Suzuki выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4.

По предварительным данным, водитель Suzuki нарушил правила обгона и выехал на встречную полосу, по которой следовал другой автомобиль. В результате произошло одно из самых опасных ДТП — лобовое столкновение транспортных средств. Молодой человек, управлявший Suzuki, получил травму стопы, у 66-летнего водителя Toyota диагностирован перелом бедра. Получили травмы также и двое пассажирок автомобиля Toyota. У одной из них врачи констатировали черепно-мозговую травму, перелом костей таза и травму живота. У второго пассажира, двадцатилетней девушки — ушиб костей таза. К счастью, более тяжелых последствий удалось избежать.

Около половины восьмого часа вечера в воскресенье на улице Ямской областного центра столкнулись грузовой автомобиль Renault и Toyota Chaser. По предварительным данным, водитель грузовика нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В результате аварии 22-летний водитель Toyota получил сотрясение мозга, перелом верхней челюсти и рану брови. Пассажир легкового автомобиля получил травму живота.

Всего в минувшие выходные в Тюмени и области произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Пострадало 9 человек. Погибших нет.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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