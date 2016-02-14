Владельцы тюменских ЛПХ изучают агрофраншизу

Своими успехами поделились предприниматели со специалистами районного управления сельского хозяйства и департамента АПК региона, владельцами ЛПХ из Тюменского и Аромашевского районов в пятницу, 12 февраля.
Такое оборудование занимает мало места: всего на 9 квадратных метрах можно разместить до 300 кур. В отличие от напольного содержания клеточное позволяет давать чистое яйцо, за птицей легче ухаживать.
«В 2014 году к нам обратились владельцы ЛПХ, попросили разработать такое оборудование, — рассказывает директор завода Сергей Ершов. — У нас есть собственное конструкторское бюро, инструментальное производство, поэтому заказ мы выполнили, клиент остался доволен. Мы стали активно развивать это направление. Заказы теперь поступают не только из нашего региона, но и из Свердловской, Челябинской, Курганской областей».
Таким оборудованием, к примеру, пользуется Динар Галиев, владелец хозяйства, в котором насчитывается более шести тысяч голов птиц: кур, цесарок, уток, индюков, сообщает управление информационной политики Тюменского района. Он отказался от напольного содержания такого большого поголовья из-за экономии места и не пожалел вложенных в приобретение клеток средств. Теперь своим опытом Динар Рашидович охотно делится с коллегами. В Тюменском районе он стал первым агрофранчайзером. «Мы обучаем технологии работы с птицей в условиях небольшого подворья, объясняем, как правильно содержать, помогаем реализовать продукцию. Готовы работать с ЛПХ не только из Тюменского района».
Птицеводство в настоящий момент является весьма перспективным направлением для развития личных подсобных хозяйств, считает заместитель главы Тюменского района Сергей Джанбровский: «Эта отрасль сельского хозяйства дает реальную возможность заработать, продать излишки, накормить семью. Есть технологии, которые позволяют эффективно развиваться. С ними мы познакомили участников нашего обучающего семинара».