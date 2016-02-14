Владельцы тюменских ЛПХ изучают агрофраншизу

Таким оборудованием, к примеру, пользуется Динар Галиев, владелец хозяйства, в котором насчитывается более шести тысяч голов птиц: кур, цесарок, уток, индюков, сообщает управление информационной политики Тюменского района. Он отказался от напольного содержания такого большого поголовья из-за экономии места и не пожалел вложенных в приобретение клеток средств. Теперь своим опытом Динар Рашидович охотно делится с коллегами. В Тюменском районе он стал первым агрофранчайзером. «Мы обучаем технологии работы с птицей в условиях небольшого подворья, объясняем, как правильно содержать, помогаем реализовать продукцию. Готовы работать с ЛПХ не только из Тюменского района».