В Тюмени появился автомобиль Datsun ограниченной серии

Как пояснили сотрудники автосалона «Гранд-Моторс», в каждой из стран были выбраны автомобили-доноры местного производства, на базе которых инженерами Datsun были созданы улучшенные модели с более высокими показателями качества и комфорта. В России такими машинами стали Lada Granta, получившая после усовершенствования название Datsun on-DO, и Lada Kalina, ставшая в последствии Datsun mi-DO. «Проекты данных машин прошли полную экспертизу и доработку. В конструкции изменены все узлы, которые по мнению инженеров японского производителя были несовершенны. В результате, сегодня мы предлагаем покупателю один из лучших вариантов по соотношению цены и качества», — рассказала представитель «Гранд-Моторс» Алёна Юркина.