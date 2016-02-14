В Тюмени появился автомобиль Datsun ограниченной серии

.
Автомобиль представляет собой уже известный хэтчбэк mi-DO в максимальной комплектации, дополненный стильными аксессуарами: спойлером, накладками на бамперы и пороги, текстильными ковриками салона. Машины доступны в двух цветовых решениях: черном с оранжевыми элементами и красно-оранжевом. Стоимость Datsun mi-DO серии International начинается от 542 000 рублей. Всего автопроизводителем выпущено 400 таких машин.
Бренд Datsun стал известен в России сравнительно недавно, с 2014 года. Вместе с тем, его история насчитывает порядка ста лет. Компания была основана в 1911 году под изначальным названием «Кайсинся», а сама торговая марка Datsun появилась двумя десятилетиями позже. В 80-х годах автопроизводитель отказался от использования данного бренда в целях продвижения другой торговой марки — Nissan.
Несколько лет назад автомобили Datsun снова появились в автосалонах, концерн Renault-Nissan принял решение использовать исторический товарный знак для автомобилей, производимых для рынков развивающихся стран: Индии, Индонезии, Южной Африки и России.
Как пояснили сотрудники автосалона «Гранд-Моторс», в каждой из стран были выбраны автомобили-доноры местного производства, на базе которых инженерами Datsun были созданы улучшенные модели с более высокими показателями качества и комфорта. В России такими машинами стали Lada Granta, получившая после усовершенствования название Datsun on-DO, и Lada Kalina, ставшая в последствии Datsun mi-DO. «Проекты данных машин прошли полную экспертизу и доработку. В конструкции изменены все узлы, которые по мнению инженеров японского производителя были несовершенны. В результате, сегодня мы предлагаем покупателю один из лучших вариантов по соотношению цены и качества», — рассказала представитель «Гранд-Моторс» Алёна Юркина.
Следует отметить, что разница в цене между предложениями Datsun и АвтоВАЗа невелика. Datsun mi-DO предлагается автосалоном по цене от 462 000 рублей, что всего на 41 тысячу рублей дороже минимальной комплектации автомобиля-прототипа — Lada Kalina.