Россияне стали вице-чемпионами Европы

Во втором периоде наши игроки принялись исправлять допущенные ошибки, играя в пять полевых. Но в итоге на 30-й минуте Мигелин отправил пятый мяч в пустые ворота россиян, подкараулив неудачный розыгрыш углового. Спустя четыре минуты он проделал такой же трюк, а еще через три все вопросы о победителе в матче были сняты окончательно, когда Ривильос вколотил в пустые ворота российской сборной седьмой мяч.