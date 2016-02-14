Россияне стали вице-чемпионами Европы

Авторами забитых мячей в составе россиян стали Ромуло на 20-й минуте, Робиньо на 32-й минуте. Последний мяч в ворота испанцев забил игрок МФК «Тюмень» Иван Милованов — случилось это уже в конце матча на 40-й минуте.
Испанцы же выглядели на площадке гораздо убедительнее, то и дело наказывая соперника за ошибки. К исходу первого тайма счет на табло составлял уже 4:1 в их пользу. Сначала на 10-й минуте Алекс результативно разыграл аут. Затем дубль с интервалом в минуту оформил Пола — на 16 и 17 минуте. Еще одним мячом практически сразу отметился Марио Ривильос.
Во втором периоде наши игроки принялись исправлять допущенные ошибки, играя в пять полевых. Но в итоге на 30-й минуте Мигелин отправил пятый мяч в пустые ворота россиян, подкараулив неудачный розыгрыш углового. Спустя четыре минуты он проделал такой же трюк, а еще через три все вопросы о победителе в матче были сняты окончательно, когда Ривильос вколотил в пустые ворота российской сборной седьмой мяч.
Таким образом сборная России в пятый и третий подряд раз становится вице-чемпионом Старого Света. Испанцы завоевывают седьмое золото в своей игровой истории. Бронзовыми призерами чемпионата стали футболисты сборной Казахстана, которые в матче за третье место одолели хозяев площадки — сборную Сербии со счетом 5:2.
Видео: vk.com/amfr_official