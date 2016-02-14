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На площади Губкина зажгут памятные свечи

14 февраля 2016, 15:16
«Зажги свечу в память о тех, кто отдал за тебя жизнь» — под таким девизом 15 февраля в 11.00 часов на площади имени Губкина (г. Тюмень ул. Республики, 150/1) стартует первая в этом году Областная молодежная патриотическая акция «Свеча», посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и 27-ой годовщине вывода советских войск из Афганистана.

В ходе акции у памятника «Воинам-афганцам» обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и военно — патриотических объединений Тюменской области будут нести караульную службу, отдавая воинские почести солдатам, сражавшимся и погибшим за Отечество. Тюменцы и гости города смогут установить свечи и возложить цветы к мемориалу, тем самым почтить тех, кто погиб на афганской земле и с оружием в руках до конца выполнил свой воинский долг.

Главными участниками митинга станут матери погибших солдат и ветераны Афганской войны. В акции также примут участие историки, представители власти, силовых ведомств, общественности, организаций патриотического воспитания молодежи и жители Тюменской области.

Акция «Свеча» традиционно проводится Региональным центром допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» на территории Тюменской области в Дни Памятных дат и Воинской славы России. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 3 000 человек, где каждый желающий зажигает свечу в память о тех, кто отдал жизнь, сражаясь за мирное настоящее.

#Новости#Памятные знаки#Афганистан#Аванпост#Женя#Общество
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