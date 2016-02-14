На площади Губкина зажгут памятные свечи

В ходе акции у памятника «Воинам-афганцам» обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе и военно — патриотических объединений Тюменской области будут нести караульную службу, отдавая воинские почести солдатам, сражавшимся и погибшим за Отечество. Тюменцы и гости города смогут установить свечи и возложить цветы к мемориалу, тем самым почтить тех, кто погиб на афганской земле и с оружием в руках до конца выполнил свой воинский долг.
Главными участниками митинга станут матери погибших солдат и ветераны Афганской войны. В акции также примут участие историки, представители власти, силовых ведомств, общественности, организаций патриотического воспитания молодежи и жители Тюменской области.
Акция «Свеча» традиционно проводится Региональным центром допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» на территории Тюменской области в Дни Памятных дат и Воинской славы России. Ежегодно в мероприятии принимают участие более 3 000 человек, где каждый желающий зажигает свечу в память о тех, кто отдал жизнь, сражаясь за мирное настоящее.