Жители аварийного пансионата в Тюмени боятся обрушения

Также Народный фронт уточняет, что городская администрация города не предпринимает никаких мер по экстренному расселению граждан. «Мы снова сталкиваемся с ситуациями, когда техническое состояние дома требует немедленных решений, принятия чрезвычайных мер со стороны местных органов власти, а не просто признания дома аварийным и определения сроков сноса. Региональное отделение ОНФ берет ситуацию на контроль», — говорит руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Сергей Соловьев.