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Жители аварийного пансионата в Тюмени боятся обрушения

12 февраля 2016, 15:46
Жильцы пансионата на Харьковской, 60 уверены, что их дом не достоит до расселения, назначенного 2027 год. Люди опасаются, что их дом ждет судьба соседнего здания, обрушившегося в марте прошлого года.
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Тюмень

Сейчас срочного расселения аварийного дома добиваются представители областного отделения Общероссийского народного фронта. Жильцы пансионата обратились в ОНФ, поскольку боятся обрушения — трещины появились в несущих конструкциях.

«Дом буквально трещит по швам. Люди спешно бросают свои квартиры, спасая детей, за последние сутки выехали уже четыре семьи. Квартиросъемщики ускоренными темпами ищут другие варианты аренды жилья», — сообщает пресс-служба ОНФ.

Также Народный фронт уточняет, что городская администрация города не предпринимает никаких мер по экстренному расселению граждан. «Мы снова сталкиваемся с ситуациями, когда техническое состояние дома требует немедленных решений, принятия чрезвычайных мер со стороны местных органов власти, а не просто признания дома аварийным и определения сроков сноса. Региональное отделение ОНФ берет ситуацию на контроль», — говорит руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Сергей Соловьев.

Напомним, соседний дом по адресу Харьковская, 52 частично обрушился 24 марта прошлого года. Тогда пострадали три человека. Вскоре жители пансионата-близнеца провели пикет. Чтобы привлечь внимание к своей проблеме, люди вышли на улицу с плакатами «Я хочу, чтобы мои дети были живы», «Проведите экспертизу нашего дома!» и «Я хочу жить!».

В конце декабря на межведомственной комиссии по оценке и обследования помещения в администрации Тюмени люди высказались за снос и расселение своего дома.

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