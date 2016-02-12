Задержан разбойник, напавший на магазин «Цветкофф»

Напомним, преступление было совершено поздним вечером в понедельник, 8 февраля. Злоумышленник, угрожая продавцу ножом, забрал два мобильных телефона и 7 тысяч рублей. Информация о разбойном нападении появилась в социальной сети. Разместившая ее тюменка написала, что преступник приехал из Нижневартовска в Тюмень около месяца назад, работает на какой-то автомойке. Она прикрепила к тексту фотографию человека, который, по ее мнению, «особо опасный преступник, грабитель, вор».
Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 задержали подозреваемого в разбойном нападении мужчину в Богдановиче Свердловской области. Злоумышленник, зная, что его разыскивают, пытался скрыться от правоохранителей. В полиции пока не уточняют, является ли задержанный тем самым человеком, о котором тюменка написала в социальной сети. Известно, что подозреваемому 27 лет. Он проживает в Тюмени, нигде официально не работает, ранее был судим. Часто ограбления цветочных магазинов происходят сериями и тщательно планируются, однако в данном случае преступление мужчина совершил спонтанно.
В отношении разбойника возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.