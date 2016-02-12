Задержан разбойник, напавший на магазин «Цветкофф»

Как сообщили корреспонденту Nashgorod.ru в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени, сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 задержали подозреваемого в разбойном нападении мужчину в Богдановиче Свердловской области. Злоумышленник, зная, что его разыскивают, пытался скрыться от правоохранителей. В полиции пока не уточняют, является ли задержанный тем самым человеком, о котором тюменка написала в социальной сети. Известно, что подозреваемому 27 лет. Он проживает в Тюмени, нигде официально не работает, ранее был судим. Часто ограбления цветочных магазинов происходят сериями и тщательно планируются, однако в данном случае преступление мужчина совершил спонтанно.