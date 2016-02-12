В одном из торговых центров изъяли топорно сделанную фальшивку

«Сначала продавцам давали набор купюр различного номинала, и предлагали опознать среди них настоящие. Кто-то пытался делать это на глаз, кто-то прибегал к помощи детектора валют. Однако абсолютной уверенности не было ни у кого. Поэтому специалист ЭКЦ подробно разъяснил, по каким деталям можно определить фальшивку. Также гражданам вручили брошюры, в которых изложена информация, направленная на профилактику данного вида противоправных деяний. Многие продавцы признались, что хотя бы раз они или их коллеги, становились жертвой злоумышленников, которые расплачивались за товар поддельной наличностью», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.