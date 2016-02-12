В одном из торговых центров изъяли топорно сделанную фальшивку

Об этом рассказал начальник городского отдела экспертно-криминалистического центра УМВД России по Тюменской области Игорь Глазунов во время проведения акции «Стоп-фальшивка», целью которой было научить тюменцев отличать поддельные денежные знаки от настоящих. Практика показывает, что бдительность граждан нередко позволяет предотвратить преступление или задержать преступника по горячим следам.
По словам Игоря Глазунова, современные фальшивомонетчики производят банкноты, которые трудно отличить от настоящих, даже имея под рукой специальное оборудование. Тем не менее, сделать это можно, главное — знать ряд нюансов. Для того, чтобы рассказать о них, тюменские полицейские в рамках акции «Стоп-фальшивка» посетили ряд торговых точек и аптек областного центра, где провели своеобразный мастер-класс для сотрудников.
«Сначала продавцам давали набор купюр различного номинала, и предлагали опознать среди них настоящие. Кто-то пытался делать это на глаз, кто-то прибегал к помощи детектора валют. Однако абсолютной уверенности не было ни у кого. Поэтому специалист ЭКЦ подробно разъяснил, по каким деталям можно определить фальшивку. Также гражданам вручили брошюры, в которых изложена информация, направленная на профилактику данного вида противоправных деяний. Многие продавцы признались, что хотя бы раз они или их коллеги, становились жертвой злоумышленников, которые расплачивались за товар поддельной наличностью», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.
Для того, чтобы отличить фальшивые купюры от подлинных необходимо обратить внимание на качество изображений, а также возможные дефекты (серийных номеров, цветопеременных элементов, полимерной нити). Самый верный признак — качество микроперфорации. Фальшивомонетчики, как правило, наносят ее обычной иголкой, поэтому на фальшивке с оборотной стороны явно заметен рельеф.
«Тюменская полиция призывает граждан к бдительности. Она рекомендует в обязательном порядке проверять крупные банкноты. Если есть подозрения, что в руки попала фальшивая наличность, необходимо обратиться в органы внутренних дел и ни в коем случае не пытаться сбыть фальшивку. В противном случае можно попасть под подозрение в фальшивомонетничестве», — отметили в полиции.