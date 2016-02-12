nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В июле тюменцам придется заменить полисы ОСАГО

12 февраля 2016, 11:48
Страховые компании города Тюмени сообщили о предстоящей в 2016 году замене полисов обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцев.

С инициативой полной замены полисов ОСАГО, включая те, что находятся на руках у автомобилистов, выступил российский союз автостраховщиков. «Эта мера позволит вывести из обращения поддельные полисы, а также усложнит возможность изготовления нового фальсификата и заставит задуматься страхователей покупать ли сейчас поддельный полис, так как после 1 июля его придется приобретать снова», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.

Как сообщает пресс-служба союза автостраховщиков, в настоящее время совместно со специалистами Гознака идет разработка нового бланка страхового полиса. Новый документ будет снабжен более современными средствами защиты от подделок. Предполагается, что все полисы, находящиеся в обращении, будут заменены единомоментно летом 2016 года.

Тюменские игроки страхового рынка сочли данную меру оправданной и своевременной. «На данный момент примерно 20% российских водителей пользуются фальшивыми полисами. Это лишает водителя, пострадавшего в ДТП, возможности обратиться за страховой выплатой. Замена полисов позволит частично решить данную проблему», — рассказали представители центра страхования «500–400».

Несмотря на затраты, которые повлечет данное мероприятие, страховщики предполагают, что это не отразится на цене страховки для рядового автовладельца.

Как сообщили в пресс-службе РСА, стоимость бланка полиса в настоящее время составляет порядка пяти рублей. С введением новых мер защиты она повысится не более чем на 15%, страховые компании готовы к этим незначительны издержкам.

Союз автостраховщиков продолжает разработку мер по борьбе с подделками. В настоящий момент регулятор продолжает бороться с недобросовестными предпринимателями, предлагающими водителям «страховку для галочки». Уже сейчас в связи с нарушениями данного рода блокируются сайты распространителей фальшивок: снято с делегирования 41 доменное имя, заблокировано 19 хостинг-аккаунтов, заблокировано 104 страницы в социальных сетях.

В рамках борьбы со страховыми аферистами планируется также развитие систем автоматической проверки полиса ОСАГО. В 2016 году планируется связать систему автоматической фиксации правонарушений ГИБДД с базой данных союза автостраховщиков, что позволит оперативно выявлять нарушителей, управляющих автомобилем с поддельным полисом или вовсе без него.

#Новости#ОСАГО#Страхование#Транспорт#Евгений#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25