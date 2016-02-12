В июле тюменцам придется заменить полисы ОСАГО

С инициативой полной замены полисов ОСАГО, включая те, что находятся на руках у автомобилистов, выступил российский союз автостраховщиков. «Эта мера позволит вывести из обращения поддельные полисы, а также усложнит возможность изготовления нового фальсификата и заставит задуматься страхователей покупать ли сейчас поддельный полис, так как после 1 июля его придется приобретать снова», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.