В июле тюменцам придется заменить полисы ОСАГО

С инициативой полной замены полисов ОСАГО, включая те, что находятся на руках у автомобилистов, выступил российский союз автостраховщиков. «Эта мера позволит вывести из обращения поддельные полисы, а также усложнит возможность изготовления нового фальсификата и заставит задуматься страхователей покупать ли сейчас поддельный полис, так как после 1 июля его придется приобретать снова», — прокомментировал президент РСА Игорь Юргенс.
Как сообщает пресс-служба союза автостраховщиков, в настоящее время совместно со специалистами Гознака идет разработка нового бланка страхового полиса. Новый документ будет снабжен более современными средствами защиты от подделок. Предполагается, что все полисы, находящиеся в обращении, будут заменены единомоментно летом 2016 года.
Тюменские игроки страхового рынка сочли данную меру оправданной и своевременной. «На данный момент примерно 20% российских водителей пользуются фальшивыми полисами. Это лишает водителя, пострадавшего в ДТП, возможности обратиться за страховой выплатой. Замена полисов позволит частично решить данную проблему», — рассказали представители центра страхования «500–400».
Несмотря на затраты, которые повлечет данное мероприятие, страховщики предполагают, что это не отразится на цене страховки для рядового автовладельца.
Как сообщили в пресс-службе РСА, стоимость бланка полиса в настоящее время составляет порядка пяти рублей. С введением новых мер защиты она повысится не более чем на 15%, страховые компании готовы к этим незначительны издержкам.
Союз автостраховщиков продолжает разработку мер по борьбе с подделками. В настоящий момент регулятор продолжает бороться с недобросовестными предпринимателями, предлагающими водителям «страховку для галочки». Уже сейчас в связи с нарушениями данного рода блокируются сайты распространителей фальшивок: снято с делегирования 41 доменное имя, заблокировано 19 хостинг-аккаунтов, заблокировано 104 страницы в социальных сетях.
В рамках борьбы со страховыми аферистами планируется также развитие систем автоматической проверки полиса ОСАГО. В 2016 году планируется связать систему автоматической фиксации правонарушений ГИБДД с базой данных союза автостраховщиков, что позволит оперативно выявлять нарушителей, управляющих автомобилем с поддельным полисом или вовсе без него.