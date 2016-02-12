В десятках домов в районе Широтной нет отопления

Если вдруг в УК ситуацию объяснить не смогли, то воспользоваться можно сайтом городской администрации «Тюмень-наш дом», где указаны плановые сроки окончания работ, а также справочными службами по телефонам: 45-15-29 или 051. Информация об отключениях есть также на сайте «Тепла Тюмени».