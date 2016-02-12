В десятках домов в районе Широтной нет отопления

О том, что дом № 103 на улице Широтной понемногу остывает с 10 часов утра, сообщил NashGorod.ru житель многоэтажки Константин. По его словам, информации о том, кто ведет работы, и когда дадут отопление, нигде нет.
Поясним, что при недополучении коммунальных услуг в первую очередь стоит обратиться в УК или ТСЖ. В данном случае ООО «УК по содержанию жилищного фонда», в которой круглосуточно работает отдел недопоставок и аварийная службы.
Если вдруг в УК ситуацию объяснить не смогли, то воспользоваться можно сайтом городской администрации «Тюмень-наш дом», где указаны плановые сроки окончания работ, а также справочными службами по телефонам: 45-15-29 или 051. Информация об отключениях есть также на сайте «Тепла Тюмени».
По информации компании «Тепло Тюмени», которая устраняет проблему на разводящих сетях в 1 микрорайоне, за минувшие сутки компанией было устранено 28 повреждений на теплосетевом имуществе.