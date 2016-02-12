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«Тюмень» сыграла вничью на Кипре

12 февраля 2016, 15:13
ФК «Тюмень» провел товарищеский матч против кипрского клуба «Эрмис» во время подготовки к предстоящему Кубку ФНЛ. Встреча на муниципальном стадионе города Арадиппу завершилась вничью — 2:2.

Счет в матче открыли хозяева, произошло это под конец первого периода — автором гола стал форвард «Эрмиса» Рафаэль. Во втором периоде тюменцы не только забили ответный мяч, но и вышли вперед. Сначала на 67-й минуте Данил Кленкин принял пас от потенциального игрока «Тюмени» Алексея Сапогова, который ранее выступал в премьер-лиге. На 74-й минуте уже сам Сапогов реализовал 11-метровый, после того как киприоты нарушили правила на Анатолии Нежелеве.

Тем не менее победить «Тюмени» не удалось. На 84-й минуте уругвайский футболист Кристиан Латторе сравнял счет. В итоге — боевая ничья 2:2.

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