«Тюмень» сыграла вничью на Кипре

Счет в матче открыли хозяева, произошло это под конец первого периода — автором гола стал форвард «Эрмиса» Рафаэль. Во втором периоде тюменцы не только забили ответный мяч, но и вышли вперед. Сначала на 67-й минуте Данил Кленкин принял пас от потенциального игрока «Тюмени» Алексея Сапогова, который ранее выступал в премьер-лиге. На 74-й минуте уже сам Сапогов реализовал 11-метровый, после того как киприоты нарушили правила на Анатолии Нежелеве.