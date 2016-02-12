ТОП-3: фоторобот, Instagram и кальяны

В Тюменском микрорайоне появились листовки с фотороботом и приметами человека, который на прошлой неделе ограбил офис «Запсибкомбанка» на улице Пермякова. Сообщается, что молодой человек говорил с легким кавказским акцентом, а при себе у него был самодельный мешок из ткани в цветочек. Это сообщение вызвало у тюменцев и улыбку, и разочарование. Первое — от мешочка в цветочек, второе — от самой ситуации — ведь ограбили крупный банк. Почти 7000 просмотров у этой новости и 17 комментариев.