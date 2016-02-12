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ТОП-3: фоторобот, Instagram и кальяны

12 февраля 2016, 18:00
За неделю, с 8 февраля, в Тюмени произошла масса интересных событий. Интернет-портал NashGorod.ru представляет ТОП-3 новостей недели, собравших наибольшее количество просмотров на сайте.

В Тюменском микрорайоне появились листовки с фотороботом и приметами человека, который на прошлой неделе ограбил офис «Запсибкомбанка» на улице Пермякова. Сообщается, что молодой человек говорил с легким кавказским акцентом, а при себе у него был самодельный мешок из ткани в цветочек. Это сообщение вызвало у тюменцев и улыбку, и разочарование. Первое — от мешочка в цветочек, второе — от самой ситуации — ведь ограбили крупный банк. Почти 7000 просмотров у этой новости и 17 комментариев.

На втором месте ТОПа-3 ТОП-10 самых популярных страниц в Instagram, которые принадлежат людям из Тюмени. На их страницы подписаны в сумме — 750 тысяч человек, а это чуть больше, чем население нашего города. В список вошли, в основном, люди, занимающиеся спортом. У текста чуть более 6100 просмотров и 32 комментария, в которых горожане довольно неоднозначно отзываются о местных «звездах» соцсети.

На третьем месте назревающая проблема, о которой на одном из заседаний сообщили депутаты Тюменской гордумы, — это кальяны и кальянные. Парламентарии считают, что таких заведений уже слишком много, и необходимо вводить ограничения по распространению кальянов и табака, а также самого курения. Информацию прочли более 5300 раз, оставив при этом 38 комментариев.

Новая неделя принесет нам новые новости, надеемся, что не грустные и интересные. Следить за ними вы можете через обновленное мобильное приложение «Нашгород».

Оставлять комментарии на NGR могут зарегистрированные пользователи и владельцы аккаунтов социальных сетей. Личными историями и взглядами на жизнь можно делиться в разделе портала «Блоги». А раздел «Проблемы» открыт для тех, кто нуждается в помощи.

У вас есть новости? Информацию о событиях, происшествиях, которые случаются в городе Тюмени, вы можете сообщить нам по телефону (3452) 20-95-30, на почту [email protected] или написать в теме «присылайте ваши новости».

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