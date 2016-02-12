ТОП-3: фоторобот, Instagram и кальяны

В Тюменском микрорайоне появились листовки с фотороботом и приметами человека, который на прошлой неделе ограбил офис «Запсибкомбанка» на улице Пермякова. Сообщается, что молодой человек говорил с легким кавказским акцентом, а при себе у него был самодельный мешок из ткани в цветочек. Это сообщение вызвало у тюменцев и улыбку, и разочарование. Первое — от мешочка в цветочек, второе — от самой ситуации — ведь ограбили крупный банк. Почти 7000 просмотров у этой новости и 17 комментариев.
На втором месте ТОПа-3 ТОП-10 самых популярных страниц в Instagram, которые принадлежат людям из Тюмени. На их страницы подписаны в сумме — 750 тысяч человек, а это чуть больше, чем население нашего города. В список вошли, в основном, люди, занимающиеся спортом. У текста чуть более 6100 просмотров и 32 комментария, в которых горожане довольно неоднозначно отзываются о местных «звездах» соцсети.
На третьем месте назревающая проблема, о которой на одном из заседаний сообщили депутаты Тюменской гордумы, — это кальяны и кальянные. Парламентарии считают, что таких заведений уже слишком много, и необходимо вводить ограничения по распространению кальянов и табака, а также самого курения. Информацию прочли более 5300 раз, оставив при этом 38 комментариев.
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