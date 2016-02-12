Россияне пробились в финал Евро-2016

Началась игра при жестком давлении со стороны россиян. Опасные моменты у ворот голкипера МФК «Тюмень» Миодрага Аксентиевича создавали Владислав Шаяхметов и Сергей Абрамов. К 14-й минуте атакующий настрой команды впервые заставил сербов дрогнуть, когда Александр Давыдов адресовал мяч Эдеру Лиме и тот открыл счет.
После такого начала сербы встрепенулись и провели несколько ответных атак. Казалось бы, наверняка бил Слободан Райчевич, пробивая из штрафной зоны с расстояния в метр. Однако путь мячу преградил Густаво.
Во втором тайме сборная России пережила много неприятных минут: тут и удаление Эдера Лимы за две желтые карточки, пять командных фолов и чуть ли не в последний момент отмененный шестой фол. Вдобавок ко всему основной голкипер сборной Густаво получил серьезную травму руки.
В ворота вместо него встал молодой Сергей Викулов, для которого этот матч стал дебютным. На 25-й минуте он успел вовремя остановить удар Милана Ракича, а вот в следующей атаке сербов оказался бессилен. Младен Коцич подхватил потерянный Робиньо мяч и эффектным ударом вколотил его в «девятку».
Вскоре Густаво вернулся в строй и тут же отразил второй удар Коцича. Сербы провели еще несколько атак, россияне отплатили им той же монетой. В итоге на 33-й минуте Сергей Абрамов вновь вывел сборную вперед, вовремя подставив ногу под мяч. Тем не менее, сербы довольно быстро пришли в себя и сравняли счет в основное время. Милош Симич оказался вблизи пустых российских ворот и замкнул навес — 2:2.
В итоге победу сборной России пришлось добывать в овертайме. Решающий гол был забит на 44-й минуте из стандартного положения. Робиньо отдал пас в центр штрафной на Ромуло и тот отправил мяч в ворот сербов — 3:2. Остаток матча соперник играл в пять полевых, но россиянам удалось удержать результат.
Видео: vk.com/amfr_official