Россияне пробились в финал Евро-2016

Вскоре Густаво вернулся в строй и тут же отразил второй удар Коцича. Сербы провели еще несколько атак, россияне отплатили им той же монетой. В итоге на 33-й минуте Сергей Абрамов вновь вывел сборную вперед, вовремя подставив ногу под мяч. Тем не менее, сербы довольно быстро пришли в себя и сравняли счет в основное время. Милош Симич оказался вблизи пустых российских ворот и замкнул навес — 2:2.