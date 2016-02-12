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Первая группа школьников будет сдавать ГТО до 15 марта

12 февраля 2016, 17:37
Первые тюменские одиннадцатиклассники сдали часть норм ГТО в рамках торжественного открытия физкультурно-спортивного комплекса в Легкоатлетическом манеже. Все тесты, предусмотренные комплексом, 860 школьников должны сдать в срок до 15 марта.

Напомним, в Легкоатлетическом манеже старшеклассникам предстояло выполнить бег на 100 метров, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, прыжок в длину с разбега, подтягивания на высокой перекладине, подтягивания из виса «лежа» на низкой перекладине, наклон вперед из положения «стоя» с прямыми ногами.

Впереди юношей и девушек ждут и другие испытания: забеги на лыжах на 3000 и 5000 метров, поднимание туловища из положения «лежа на спине», метание спортивного снаряда, бег на лыжах на 3000 и 5000 метров, плавание на 50 метров, стрельба из пневматической винтовки, сообщают в департаменте по спорту и молодежной политике Тюмени.

Как отметил один из участников тестирования, ученик 11 класса Лицея ТюмГНГУ Никита Плешков, сдача тестов была не особенно сложной. «подтягивания дались чуть сложнее, чем остальные виды — на „золотой“ значок их нужно выполнить 13. Впереди у нас еще несколько видов, сегодня мы сдали лишь малую часть. Честно говоря, не уверен насчет плавания, потому что на школьных уроках не преподают эту дисциплину. Придется идти без подготовки, а там посмотрим: сдам или нет, — прокомментировал он. — Хотя это не так важно, главное — 8 других видов сдать, где набрать больше баллов вполне реально. Например, сегодня пока все результаты на „золото“. Конечно, тем, кто занимается спортом, сдать нормативы намного легче. Я занимаюсь панкратионом, это такой вид борьбы, и занятия однозначно помогают быть в хорошей форме. Уроков физкультуры у нас всего лишь 3 часа в неделю, а там тренировок в два раза больше. Поэтому хочется посоветовать тем, кто далек от спорта, заняться, к примеру, йогой или начать с ОФП».

#Новости#Физкультура#Нормы ГТО#Алексей#Общество
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