Первая группа школьников будет сдавать ГТО до 15 марта

Как отметил один из участников тестирования, ученик 11 класса Лицея ТюмГНГУ Никита Плешков, сдача тестов была не особенно сложной. «подтягивания дались чуть сложнее, чем остальные виды — на „золотой“ значок их нужно выполнить 13. Впереди у нас еще несколько видов, сегодня мы сдали лишь малую часть. Честно говоря, не уверен насчет плавания, потому что на школьных уроках не преподают эту дисциплину. Придется идти без подготовки, а там посмотрим: сдам или нет, — прокомментировал он. — Хотя это не так важно, главное — 8 других видов сдать, где набрать больше баллов вполне реально. Например, сегодня пока все результаты на „золото“. Конечно, тем, кто занимается спортом, сдать нормативы намного легче. Я занимаюсь панкратионом, это такой вид борьбы, и занятия однозначно помогают быть в хорошей форме. Уроков физкультуры у нас всего лишь 3 часа в неделю, а там тренировок в два раза больше. Поэтому хочется посоветовать тем, кто далек от спорта, заняться, к примеру, йогой или начать с ОФП».