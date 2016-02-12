Перелом на 100 тысяч: торговый центр выплатит тюменке компенсацию

Прокуратура Калининского округа провела проверку по жалобе 56-летней жительницы города. 12 января прошлого года женщина, выходя с покупками из торгового центра «Тюменский» с заднего входа со стороны улицы Демьяна Бедного, поскользнулась на асфальте. Она получила закрытый перелом левой руки и ушиб левого бедра.
Прохожие помогли ей подняться и вызвали «скорую». Потерпевшей в больнице на руку был наложен гипс, в котором она проходила два месяца. Более двух месяцев женщина лечилась амбулаторно.
В ноябре пострадавшая обратилась в прокуратуру Калининского округа с просьбой помочь ей взыскать моральный вред с торговой компании. Прокуратура выяснила, что собственником торгового центра и земельного участка под ним является ОАО «Упрснабсбыт», которое не очистило участок ото льда.
Прокуратура округа направила в интересах пенсионерки в Калининский районный суд иск к компании о возмещении морального вреда. Суд взыскал с ответчика 100 тысяч рублей в пользу заявительницы.