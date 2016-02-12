nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Перелом на 100 тысяч: торговый центр выплатит тюменке компенсацию

12 февраля 2016, 16:46
Владелец торгового центра выплатит упавшей покупательнице 100 тысяч рублей в возмещение вреда.
Сюжет
Суд

Прокуратура Калининского округа провела проверку по жалобе 56-летней жительницы города. 12 января прошлого года женщина, выходя с покупками из торгового центра «Тюменский» с заднего входа со стороны улицы Демьяна Бедного, поскользнулась на асфальте. Она получила закрытый перелом левой руки и ушиб левого бедра.

Прохожие помогли ей подняться и вызвали «скорую». Потерпевшей в больнице на руку был наложен гипс, в котором она проходила два месяца. Более двух месяцев женщина лечилась амбулаторно.

В ноябре пострадавшая обратилась в прокуратуру Калининского округа с просьбой помочь ей взыскать моральный вред с торговой компании. Прокуратура выяснила, что собственником торгового центра и земельного участка под ним является ОАО «Упрснабсбыт», которое не очистило участок ото льда.

Прокуратура округа направила в интересах пенсионерки в Калининский районный суд иск к компании о возмещении морального вреда. Суд взыскал с ответчика 100 тысяч рублей в пользу заявительницы.

#Новости#Прокуратура#Суд#Тюмень#Коля#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25