Одиноким пожилым тюменцам компенсируют капремонт

«Это нужный, важный и своевременный закон. Для его исполнения потребуются немалые средства из областного бюджета, но этот вопрос мы решим. Деньги в бюджете предусмотрены, — отметил губернатор Владимир Якушев, — проект закона о компенсациях был внесен фракцией „Единая Россия“, его поддержали коммунисты. Большинство депутатов от ЛДПР тоже выступили за принятие закона. Это значит, что, когда идет речь о важных для тюменцев решениях, депутаты областной думы умеют забывать о межпартийных разногласиях, руководствуются интересами избирателей».