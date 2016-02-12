Одиноким пожилым тюменцам компенсируют капремонт

Одиноким жителям области старше 80 лет предусмотрена 100% компенсация, 50% — для людей в возрасте от 70 до 79 лет. Компенсация предусмотрена в пределах определенного стандарта площади жилого помещения. Это 36 квадратных метров для одиноко проживающего гражданина.
Эта мера социальной поддержки распространяется и на семьи, состоящие только из совместно проживающих неработающих пенсионеров. Но в этом случае компенсация предусмотрена на 18 квадратных метров собственнику квартиры. За площадь жилого помещения, превышающую указанные стандарты, компенсация не предусмотрена.
«Это нужный, важный и своевременный закон. Для его исполнения потребуются немалые средства из областного бюджета, но этот вопрос мы решим. Деньги в бюджете предусмотрены, — отметил губернатор Владимир Якушев, — проект закона о компенсациях был внесен фракцией „Единая Россия“, его поддержали коммунисты. Большинство депутатов от ЛДПР тоже выступили за принятие закона. Это значит, что, когда идет речь о важных для тюменцев решениях, депутаты областной думы умеют забывать о межпартийных разногласиях, руководствуются интересами избирателей».
Напомним, с инициативой установить льготы незащищенным слоям населения при плате за капремонт многоквартирных домов выступил Дмитрий Медведев. 29 декабря Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается, что инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, а также родителям детей-инвалидов, предоставляется компенсация взноса на капремонт не более 50 процентов. В 2016 году в Тюмени планируется отремонтировать 147 многоэтажек.