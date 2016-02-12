Гознак: единомоментной замены полисов ОСАГО не будет

«Мы с ними (страховым союзом — прим. ред.) о дате не говорили. Это неграмотно так делать одномоментно, устраивать кипиш. Мы имеем в виду, когда говорим о замене, что с определенной даты, чтобы они (страховщики — прим. ред.) выдавали только новые, не меняли те (полисы), которые в обращении», — пояснила Наталья Никифорова.