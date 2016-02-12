Гознак: единомоментной замены полисов ОСАГО не будет

Как сообщает ТАСС, в Гознаке критически отнеслись к словам представителей РСА о предстоящей летом 2016 года кампании по единовременной замене всех полисов страхования гражданской ответственности автомобилистов.
«Мы с ними (страховым союзом — прим. ред.) о дате не говорили. Это неграмотно так делать одномоментно, устраивать кипиш. Мы имеем в виду, когда говорим о замене, что с определенной даты, чтобы они (страховщики — прим. ред.) выдавали только новые, не меняли те (полисы), которые в обращении», — пояснила Наталья Никифорова.
Специалисты Гознака подтвердили, что работают над новым бланком документа, который страховые компании начнут использовать летом этого года. Старые полисы будут действительны до окончания срока их действия, однако автовладельцам, желающим досрочно обменять свой документ на новый, будет предоставлена такая возможность.
Ранее РСА заявил о необходимости замены всех бланков полисов ОСАГО в июле 2016 года по причине их недостаточной его защищенности от подделок.