«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее»: путь победителя не усыпан розами

Очень ярко прослежен путь к мечте Светланы Хоркиной: в детстве на одном из соревнований она не заняла призового места и дала себе слово: «Я стану самой сильной. Я сделаю так, что меня всегда будут награждать первой». Спортсмены проходят через боль, травмы и поражения. Так, пловца Александра Попова серьёзно ранили ножом хулиганы, когда он заступался за знакомых девушек: были повреждены диафрагма, лёгкое, почка. Все врачи были уверены, что пловец не вернётся в профессиональный спорт, но он сделал это.