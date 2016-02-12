«Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее»: путь победителя не усыпан розами

В Тюмени прошёл премьерный показ фильма «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее» Он состоялся 10 февраля в кинотеатре «Киномакс».
Режиссёр Артём Аксёненко снял фильм о трёх выдающихся российских олимпийских чемпионах — гимнастке Светлане Хоркиной, пловце Александре Попове и борце Александре Карелине.
На прошедшей перед показом пресс-конференции на вопросы журналистов отвечали директор департамента по спорту и молодёжной политике Администрации города Тюмени Евгений Хромин и прославленные российские спортсмены.
Евгений Владимирович сообщил, что после показа в кинотеатрах первой части фильма «Чемпионы», вышедшей в 2014 году, среди школьников резко возросло количество желающих заниматься спортом. Основная цель фильма, по мнению чиновника — мотивировать на занятия спортом. Это фильм о преодолении страха и неуверенности. Также это кино формирует чувство патриотизма.
«Всё в наших силах, важно преодолевать себя, иметь установку на победы», — добавил Евгений Владимирович.
Ветеран велоспорта Ираида Попова отметила: «Все мы видим спортсменов только на соревнованиях, но за кадром остаётся нелёгкий труд, работа спортсменов, весь путь к победам. А фильм „Чемпионы“ как раз показывает, через что проходят спортсмены, показывает изнанку успеха, изнурительный труд».
Участники конференции напомнили, что спорт в Тюменской области — на олимпийском уровне: спортсмены нашего региона завоёвывают медали.
В фильме показаны три разных пути к олимпийскому золоту, но все они не усыпаны розами: бесконечные тренировки, борьба самолюбий и конкуренция с самого детства. Но все три чемпиона жили спортом и не мыслили себя вне его — вот что с детства отличало их от прочих ребят, занимавшихся вместе с ними в спортивных секциях.
Спорт требует очень многого, он занимает всё свободное время, и только такая сосредоточенность награждается.
В фильме показаны три разных пути к олимпийскому золоту, но все они не усыпаны розами: бесконечные тренировки, борьба самолюбий и конкуренция с самого детства.
Очень ярко прослежен путь к мечте Светланы Хоркиной: в детстве на одном из соревнований она не заняла призового места и дала себе слово: «Я стану самой сильной. Я сделаю так, что меня всегда будут награждать первой». Спортсмены проходят через боль, травмы и поражения. Так, пловца Александра Попова серьёзно ранили ножом хулиганы, когда он заступался за знакомых девушек: были повреждены диафрагма, лёгкое, почка. Все врачи были уверены, что пловец не вернётся в профессиональный спорт, но он сделал это.
А борец Александр Карелин внезапно предстал перед нами философом. В беседах с журналистом он высказывает нетривиальные мысли: «К жизни нужно относиться жадно. Это как узаконенный эгоизм: всегда нужно стремиться выше, но при этом на ноги другим не наступать», «Самое важное для меня — моя семья, моя страна, могилы моих предков», «Именно благодаря борьбе я стал больше читать, больше думать. Борьба — это ещё и искусство мысли, процесс преодоления себя и окружающего мира».
В детстве Светлана Хоркина на одном из соревнований не заняла призового места и дала себе слово: «Я стану самой сильной. Я сделаю так, что меня всегда будут награждать первой».
Получается, что спорт — целая жизненная философия.
Не упущена в фильме и роль талантливых педагогов-наставников: когда в восстановление Попова не верил никто, рядом были два близких человека: любимая женщина и тренер.
Фильм вдохновляет на победы, но учит не забывать: спорт — тяжёлая работа. Наталья Аверина