За звание «Педагог года-2016» поборются 44 тюменца

Напомним, впервые этот конкурс прошел в Тюмени в 1990 году, начинался он как конкурс «Учитель года». Сегодня он объединяет специалистов сферы образования, культуры, спорта и молодежной политики. За 26 лет в нем приняли участие около 1000 педагогов.
«Важно, чтобы у педагога с ребенком был налажен диалог, чтобы маленькому человечку было интересно не только в школе, но и в студии, спортивной секции; чтобы педагоги несли добро, свет и позитив. Я очень надеюсь, что этот конкурс позволит выявить педагогические звезды, потому что их работа требует особого творчества. Говоря о новациях в системе образования, важно помнить, что самое главное — это любовь педагога к детям, желание привнести творчество в процесс образования, не только передать свои знания, но и привить ребенку интерес к предмету, чтобы он применял полученные в жизни. Я очень надеюсь, что этот конкурс заставит нас по-новому взглянуть на возможности, которые предоставляет профессия „педагог“, узнать новые имена, услышать новые подходы», — сказала на открытии конкурса в школе № 16 заместитель главы администрации города Тюмени Вера Соловьева.
По информации департамента образования города Тюмени, на номинацию «Учитель года — 2016» претендуют 16 участников из школ № №: 92, 70, 37, 12, 69, 16, 61, 49, 5, 15, 32, 88, 51. Также 16 участников в номинации «Воспитатель года — 2016» — это представители детсадов города № №: 85, 158, 133, 50, 76, 118, 153, 61, 79, 73, 121, 158, 183, 25, 110, 90. НА «Педагога-психолога года — 2016» претендуют 12 специалистов школ города.
Очный этап конкурса продлится с 15 по 19 февраля. Для учителей конкурсной площадкой станет гимназия № 16, воспитатели проведут конкурсные занятия с воспитанниками детского сада № 164, участники в номинации «Педагог-психолог — 2016» психологические тренинги организуют в школе № 43 и детском саду № 134.