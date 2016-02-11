За звание «Педагог года-2016» поборются 44 тюменца

«Важно, чтобы у педагога с ребенком был налажен диалог, чтобы маленькому человечку было интересно не только в школе, но и в студии, спортивной секции; чтобы педагоги несли добро, свет и позитив. Я очень надеюсь, что этот конкурс позволит выявить педагогические звезды, потому что их работа требует особого творчества. Говоря о новациях в системе образования, важно помнить, что самое главное — это любовь педагога к детям, желание привнести творчество в процесс образования, не только передать свои знания, но и привить ребенку интерес к предмету, чтобы он применял полученные в жизни. Я очень надеюсь, что этот конкурс заставит нас по-новому взглянуть на возможности, которые предоставляет профессия „педагог“, узнать новые имена, услышать новые подходы», — сказала на открытии конкурса в школе № 16 заместитель главы администрации города Тюмени Вера Соловьева.