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В Тюменской области опрокинулся самосвал с песком

11 февраля 2016, 11:17
В городе Тобольске 10 февраля на проспекте Дзираева опрокинулся самосвал Volvo, перевозивший песок.

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Возможно, грузовик ехал с перегрузом. Находивший за рулем 25-летний молодой человек утверждает, что пытался затормозить перед перебегающим дорогу пешеходом. В результате аварии водитель получил рваную рану руки и ушибы.

В тот же день в Тюмени на улице Горпищекомбинатовской водитель «ГАЗели», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю Chevrolet. Уходя от столкновения, иномарка въехала в пень, а затем — в стоящую на парковке машину Honda, после чего опрокинулась. Водитель Chevrolet получил рваную рану лба.

Всего на дорогах Тюменской области 10 февраля произошло три ДТП, в них пострадало 3 человека.

#Новости#Транспорт#Евгений#Общество
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