В Тюменской области опрокинулся самосвал с песком

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП. Возможно, грузовик ехал с перегрузом. Находивший за рулем 25-летний молодой человек утверждает, что пытался затормозить перед перебегающим дорогу пешеходом. В результате аварии водитель получил рваную рану руки и ушибы.
В тот же день в Тюмени на улице Горпищекомбинатовской водитель «ГАЗели», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю Chevrolet. Уходя от столкновения, иномарка въехала в пень, а затем — в стоящую на парковке машину Honda, после чего опрокинулась. Водитель Chevrolet получил рваную рану лба.
Всего на дорогах Тюменской области 10 февраля произошло три ДТП, в них пострадало 3 человека.