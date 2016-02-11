В Тюменской области опрокинулся самосвал с песком

В тот же день в Тюмени на улице Горпищекомбинатовской водитель «ГАЗели», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автомобилю Chevrolet. Уходя от столкновения, иномарка въехала в пень, а затем — в стоящую на парковке машину Honda, после чего опрокинулась. Водитель Chevrolet получил рваную рану лба.