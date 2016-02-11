Тюменские ученые присоединятся к международному проекту по исследованию климата

По словам Маркку Кулмала, который является самым цитируемым ученым в сфере наук о Земле, совместно с ТюмГУ в Арктике планируется создать уникальную станцию наблюдений, подобная пока есть только в Финляндии. Она станет частью глобальной сети станций, благодаря которой будут фиксироваться все происходящие изменения окружающей среды, производиться точнейшие измерения.