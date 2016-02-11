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Тюменские ученые присоединятся к международному проекту по исследованию климата

11 февраля 2016, 14:13
Тюменский государственный университет совместно с университетом Хельсинки намерен принять участие в международном научном проекте PEEX, включающий в себя фундаментальные исследования окружающей среды, экономики и технологического развития. Правительство Тюменской области намерено поддержать этот проект, заявил губернатор региона Владимир Якушев во время встречи с профессором университета Хельсинки Маркку Кулмалой, который занимается реализацией проекта.

В беседе, которая состоялась в среду, 10 февраля, также приняли участие ректор ТюмГУ Валерий Фальков, академик Владимир Мельников, сообщает пресс-служба губернатора региона. Как сообщил Мельников, в рамках программы «Пять топ сто» в Тюменском государственном университете создана Академическая кафедра криософии, которая должна стать основой для формирования в ТюмГУ международного института. Согласие работать в ее составе уже дали авторитетные специалисты Тюмени, Москвы, Новосибирска, Томска, Финляндии, США, Израиля.

Работа ученых мирового уровня в научных разработках кафедры позволит университету принять участие в международном проекте РЕЕХ.

Его практической целью является получение знаний, необходимых для сохранения нормальных условий жизни людей, которым угрожают изменения климата. Один из аспектов проекта — улучшение систем заблаговременного предупреждения о чрезвычайных погодных явлениях.

По словам Маркку Кулмала, который является самым цитируемым ученым в сфере наук о Земле, совместно с ТюмГУ в Арктике планируется создать уникальную станцию наблюдений, подобная пока есть только в Финляндии. Она станет частью глобальной сети станций, благодаря которой будут фиксироваться все происходящие изменения окружающей среды, производиться точнейшие измерения.

«У нас очень много общих интересов, наш проект поможет осуществить прорыв в понимании климатических процессов, происходящих на Земле», — высказался он.

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