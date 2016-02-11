Скандальную эротическую драму покажут в «Синема Парке»

«Любовь» — это эротическая драма от автора «Необратимости» и «Входа в пустоту», снятая в формате 3D. По степени откровенности фильм уже сравнивают с «Нимфоманкой» Ларса фон Триера и «Жизнью Адель» Абделя Кешиша, но лента Гаспара Ноэ прежде всего остается подлинно романтическим и не чуждым сентиментальности высказыванием о неотвратимости любви.