Скандальную эротическую драму покажут в «Синема Парке»

Мерфи — молодой американец в Париже, мечтающий стать режиссером. Электра — его бывшая девушка, которую он никак не может забыть. Оми — еще одна возлюбленная героя, воспитывающая их ребенка. Вместе они образуют любовный треугольник, из которого очень не просто выбраться.
«Любовь» — это эротическая драма от автора «Необратимости» и «Входа в пустоту», снятая в формате 3D. По степени откровенности фильм уже сравнивают с «Нимфоманкой» Ларса фон Триера и «Жизнью Адель» Абделя Кешиша, но лента Гаспара Ноэ прежде всего остается подлинно романтическим и не чуждым сентиментальности высказыванием о неотвратимости любви.
Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале в специальной программе «Полуночные показы» и стала настоящей сенсацией.
Показы «Наконец-то в кино» проходят в СИНЕМА ПАРК в рамках Международного кинофестиваля «Послание к человеку» и предназначены только для зрителей старше 18 лет.
Успей купить билет на эксклюзивное закрытое мероприятие на сайте: http://www.cinemapark.ru/films/schedule/2913