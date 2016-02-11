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Скандальную эротическую драму покажут в «Синема Парке»

11 февраля 2016, 12:03
Только один эксклюзивный показ фильма-сенсации Каннского кинофестиваля «Любовь 3D» в «Синема Парке» пройдет 13 февраля. Специально для влюбленных покажут самый скандальный и обсуждаемый фильм Гаспара Ноэ «Любовь 3D».
Сюжет
Тюмень

Мерфи — молодой американец в Париже, мечтающий стать режиссером. Электра — его бывшая девушка, которую он никак не может забыть. Оми — еще одна возлюбленная героя, воспитывающая их ребенка. Вместе они образуют любовный треугольник, из которого очень не просто выбраться.

«Любовь» — это эротическая драма от автора «Необратимости» и «Входа в пустоту», снятая в формате 3D. По степени откровенности фильм уже сравнивают с «Нимфоманкой» Ларса фон Триера и «Жизнью Адель» Абделя Кешиша, но лента Гаспара Ноэ прежде всего остается подлинно романтическим и не чуждым сентиментальности высказыванием о неотвратимости любви.

Премьера ленты состоялась на Каннском кинофестивале в специальной программе «Полуночные показы» и стала настоящей сенсацией.

Показы «Наконец-то в кино» проходят в СИНЕМА ПАРК в рамках Международного кинофестиваля «Послание к человеку» и предназначены только для зрителей старше 18 лет.

Успей купить билет на эксклюзивное закрытое мероприятие на сайте: http://www.cinemapark.ru/films/schedule/2913

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