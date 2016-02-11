Ространснадзор: тахограф защищает право водителя на сон

Тахограф позволяет защитить водителей от переутомления за рулем, снизить аварийность на 20%-30%, а также избежать злоупотреблений со стороны транспортных компаний. Такими выводами поделились сотрудники государственного автодорожного надзора в ходе совместного мероприятия с ГК «Технология-Тюмень».
Вчера, 10 февраля, двенадцать сотрудников УГАДН прошли обучение и получили карты контролеров для проведения плановых и внеплановых проверок режима труда и отдыха водителей грузовиков и автобусов.
Мероприятие было организовано в центре систем контроля транспорта на Старо-Тобольском тракте. Сотрудники надзорного ведомства еще раз вспомнили нормативно-правовые требования, изучили работу современных контрольных устройств, закрепили полученные знания на практике при помощи демонстрационных стендов.
Как рассказали сотрудники «Технология-Тюмень», тахограф является сравнительно новым устройством для российского рынка автоперевозок. Он представляет собой электронный прибор, фиксирующий скорость и местоположение транспортного средства, а также следящий за режимом дня водителя. «На сегодняшний день максимальная допустимая продолжительность непрерывного управления автомобилем составляет четыре часа, по окончанию этого периода тахограф подает сигнал водителю о том, что необходимо сделать перерыв. Также тахограф предотвращает работу сверх норм, установленных трудовым кодексом», — пояснил представитель группы компаний.
Применение тахографов стало обязательным в России с 1 апреля 2014 года. Как отметил заместитель начальника управления государственного автодорожного надзора Игорь Потапов, введение строгого контроля над режимом водителей позволило снизить аварийность с участием коммерческого транспорта на 20%-30%. «В России в настоящее время применяются современные тахографы, которые практически невозможно обмануть. Эти устройства оборудованы защищенной памятью, исключающей какое-либо изменение сохраненных данных. Для работы таких приборов необходимы специальные карты, которые есть у каждого водителя, руководства транспортных компаний, автомастерских. Предусмотрены также и карты контролера, позволяющие проверять сведения в памяти приборов. Сегодня эти карты были вручены 12 наших сотрудникам. Это дает нам возможность проводить рейды и проверки как самостоятельно, так и совместно с полицией», — прокомментировал он.
Представитель ГК «Технология-Тюмень» уточнил, что право осуществлять контроль тахографов предоставлено сотрудникам как ГИБДД так и Ространснадзора, однако если полицейским контрольные карты выдавались ранее, то для УГАДН такое мероприятие является первым в своем роде.
Сотрудники надзорного ведомства и компании-организатора также обратили внимание на положительные результаты от введения тахографов, коснувшиеся всех рядовых водителей. Специалисты сошлись во мнении, что кроме профилактики нарушений ПДД и стимуляции работников к повышению дисциплины, тахограф также защищает от произвола со стороны работодателей. Руководству транспортных предприятий больше не выгодно заставлять шофера сидеть за рулем по 12–16 часов в сутки, так как теперь такие действия не останутся без внимания правоохранительных органов.