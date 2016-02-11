Ространснадзор: тахограф защищает право водителя на сон

Применение тахографов стало обязательным в России с 1 апреля 2014 года. Как отметил заместитель начальника управления государственного автодорожного надзора Игорь Потапов, введение строгого контроля над режимом водителей позволило снизить аварийность с участием коммерческого транспорта на 20%-30%. «В России в настоящее время применяются современные тахографы, которые практически невозможно обмануть. Эти устройства оборудованы защищенной памятью, исключающей какое-либо изменение сохраненных данных. Для работы таких приборов необходимы специальные карты, которые есть у каждого водителя, руководства транспортных компаний, автомастерских. Предусмотрены также и карты контролера, позволяющие проверять сведения в памяти приборов. Сегодня эти карты были вручены 12 наших сотрудникам. Это дает нам возможность проводить рейды и проверки как самостоятельно, так и совместно с полицией», — прокомментировал он.