Разбойники забрали деньги из кассы ТСЖ

В Тюмени двое разбойников забрали деньги из кассы ТСЖ. Злоумышленников задержали сотрудники полиции.
Накануне в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на одно из ТСЖ Тюмени. Информация была передана ближайшему экипажу вневедомственной охраны.
«Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что в помещение ТСЖ ворвались двое неизвестных и под угрозой предмета, похожего на нож, похитили из кассы 3 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.
Злоумышленников удалось задержать по «горячим следам». 24-летнего и 51-летнего безработных тюменцев доставили в отдел полиции № 7 УМВД России по г. Тюмени для дальнейшего разбирательства. Оба были ранее судимы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).