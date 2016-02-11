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Разбойники забрали деньги из кассы ТСЖ

11 февраля 2016, 11:48
В Тюмени двое разбойников забрали деньги из кассы ТСЖ. Злоумышленников задержали сотрудники полиции.
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Тюмень

В Тюмени двое разбойников забрали деньги из кассы ТСЖ. Злоумышленников задержали сотрудники полиции.

Накануне в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на одно из ТСЖ Тюмени. Информация была передана ближайшему экипажу вневедомственной охраны.

«Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что в помещение ТСЖ ворвались двое неизвестных и под угрозой предмета, похожего на нож, похитили из кассы 3 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.

Злоумышленников удалось задержать по «горячим следам». 24-летнего и 51-летнего безработных тюменцев доставили в отдел полиции № 7 УМВД России по г. Тюмени для дальнейшего разбирательства. Оба были ранее судимы. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).

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