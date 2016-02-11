Разбойники забрали деньги из кассы ТСЖ

«Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что в помещение ТСЖ ворвались двое неизвестных и под угрозой предмета, похожего на нож, похитили из кассы 3 тысячи рублей», — сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Тюмени.