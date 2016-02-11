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Песни группы Metallica под симфонический оркестр — в Тюменской филармонии

11 февраля 2016, 09:34
Официальный трибьют-бэнд группы Metallica команда Scream inc. 28 марта выступит на сцене Тюменской филармонии. Ей будет аккомпанировать Тюменский государственный симфонический оркестр под управлением дирижера Евгения Шестакова.
Сюжет
Тюмень

Трибьютом считается любой музыкант, певец или группа, специализирующиеся на исполнении оригинальных композиций любого известного артиста. «Симфонический трибьют» — это не просто «переигрывание» рок-песен в симфонической обработке — это большое шоу и новый взгляд на музыку культовых исполнителей!

Рок и симфоническая музыка — эти понятия для истинных меломанов давно не кажутся далёкими. Классика и современность сливаются воедино и предстают перед слушателем во всей своей неповторимой мистической красоте.

Прошло более 15 лет после выхода знаменитого альбома Metallica «S&M». В далёком 1999 году вышла в свет культовая работа, двойная концертная пластинка, записанная совместно с симфоническим оркестром. И вот, спустя долгое время, вы сможете снова услышать нетленные хиты с симфоническим оркестром в исполнении официального трибьют-бэнда Мetallica. В своём уникальном проекте рок-группа и Тюменский симфонический оркестр полностью воссоздадут концертный альбом Metallica «S&M».

Трибьют-бэнд Metallica с большим симфоническим оркестром — это по-настоящему эксклюзивная программа, аналогов которой в России нет!

Такое грандиозное шоу запомнится слушателям навсегда и впечатлит любого, даже самого искушённого поклонника группы Metallica!

16+

Стоимость билетов: 600 — 1600 рублей.

Служба информации и бронирования: 68-77-77.

Сайт филармонии: tgf.kto72.ru

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