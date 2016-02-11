Песни группы Metallica под симфонический оркестр — в Тюменской филармонии

Прошло более 15 лет после выхода знаменитого альбома Metallica «S&M». В далёком 1999 году вышла в свет культовая работа, двойная концертная пластинка, записанная совместно с симфоническим оркестром. И вот, спустя долгое время, вы сможете снова услышать нетленные хиты с симфоническим оркестром в исполнении официального трибьют-бэнда Мetallica. В своём уникальном проекте рок-группа и Тюменский симфонический оркестр полностью воссоздадут концертный альбом Metallica «S&M».