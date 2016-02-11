Песни группы Metallica под симфонический оркестр — в Тюменской филармонии

Трибьютом считается любой музыкант, певец или группа, специализирующиеся на исполнении оригинальных композиций любого известного артиста. «Симфонический трибьют» — это не просто «переигрывание» рок-песен в симфонической обработке — это большое шоу и новый взгляд на музыку культовых исполнителей!
Рок и симфоническая музыка — эти понятия для истинных меломанов давно не кажутся далёкими. Классика и современность сливаются воедино и предстают перед слушателем во всей своей неповторимой мистической красоте.
Прошло более 15 лет после выхода знаменитого альбома Metallica «S&M». В далёком 1999 году вышла в свет культовая работа, двойная концертная пластинка, записанная совместно с симфоническим оркестром. И вот, спустя долгое время, вы сможете снова услышать нетленные хиты с симфоническим оркестром в исполнении официального трибьют-бэнда Мetallica. В своём уникальном проекте рок-группа и Тюменский симфонический оркестр полностью воссоздадут концертный альбом Metallica «S&M».
Трибьют-бэнд Metallica с большим симфоническим оркестром — это по-настоящему эксклюзивная программа, аналогов которой в России нет!
Такое грандиозное шоу запомнится слушателям навсегда и впечатлит любого, даже самого искушённого поклонника группы Metallica!
16+
Стоимость билетов: 600 — 1600 рублей.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.
Сайт филармонии: tgf.kto72.ru