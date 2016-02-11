На улицы города выйдет ретро-инспектор ГАИ из 70-х

В Тюмени 12 февраля появится живая инсталляция «Родом из ДПС». Инспектор в форме 70-х годов будет контролировать дорожное движение в районе центральной площади города.
Как сообщает пресс-служба ГИБДД, необычное мероприятие будет проведено в честь дня образования полка ДПС. Формат 70-х годов тоже выбран не случайно — именно в это время в Тюменской области появился первый дивизион ГАИ.
«Инспектор из прошлого» будет нести службу на улице Республики, выявлять нарушения, проводить профилактическую работу с водителями и пешеходами. Полицейский будет снабжен всем атрибутами сотрудника ГАИ тех лет: свистком, жезлом, дыроколом для штрафных просечек. У инспектора будет даже автомобиль, использовавшийся для патрулирования дорог в те годы.
Учитывая, что о суровости прежних инспекторов ГАИ, таких как Григорий Истомин, Григорий Семенов, Валерий Григорьев, ходили легенды, ГИБДД рекомендует водителям повторить правила дорожного движения и четко соблюдать их на дороге.
Мероприятие состоится на Центральной площади завтра, 12 февраля. Время начала — 11.00