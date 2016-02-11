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На улицы города выйдет ретро-инспектор ГАИ из 70-х

11 февраля 2016, 17:23
В Тюмени 12 февраля появится живая инсталляция «Родом из ДПС». Инспектор в форме 70-х годов будет контролировать дорожное движение в районе Центральной площади города.

В Тюмени 12 февраля появится живая инсталляция «Родом из ДПС». Инспектор в форме 70-х годов будет контролировать дорожное движение в районе центральной площади города.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, необычное мероприятие будет проведено в честь дня образования полка ДПС. Формат 70-х годов тоже выбран не случайно — именно в это время в Тюменской области появился первый дивизион ГАИ.

«Инспектор из прошлого» будет нести службу на улице Республики, выявлять нарушения, проводить профилактическую работу с водителями и пешеходами. Полицейский будет снабжен всем атрибутами сотрудника ГАИ тех лет: свистком, жезлом, дыроколом для штрафных просечек. У инспектора будет даже автомобиль, использовавшийся для патрулирования дорог в те годы.

Учитывая, что о суровости прежних инспекторов ГАИ, таких как Григорий Истомин, Григорий Семенов, Валерий Григорьев, ходили легенды, ГИБДД рекомендует водителям повторить правила дорожного движения и четко соблюдать их на дороге.

Мероприятие состоится на Центральной площади завтра, 12 февраля. Время начала — 11.00

#Новости#Профилактика#Транспорт#Евгений#Общество
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