На улицы города выйдет ретро-инспектор ГАИ из 70-х

«Инспектор из прошлого» будет нести службу на улице Республики, выявлять нарушения, проводить профилактическую работу с водителями и пешеходами. Полицейский будет снабжен всем атрибутами сотрудника ГАИ тех лет: свистком, жезлом, дыроколом для штрафных просечек. У инспектора будет даже автомобиль, использовавшийся для патрулирования дорог в те годы.