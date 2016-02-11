Главные мероприятия — 2016 в Тюменской области: планируем выходные

На первый в России Чемпионат мира по зимнему плаванию съедутся порядка 700 спортсменов из-за рубежа и более 500 российских участников. Они приедут в Тюмень, чтобы побороться за звание лучшего. При этом возраст самого молодого участника составил 8 лет, а самого взрослого — 90 лет. Моржи собираются «переплюнуть» несколько рекордов из Книги рекордов Гиннеса. Соревнования пройдут на Туре в районе набережной.