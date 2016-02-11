Главные мероприятия — 2016 в Тюменской области: планируем выходные

21–29 февраля
В «Жемчужине Сибири» соберутся спортсмены из 30 стран мира. Соревнования проходят под эгидой Международного союза биатлонистов. На данный момент на чемпионат уже раскуплено 24 тысячи билетов, еще 6 тысяч находятся в продаже. Зрителям должно быть комфортно: трибуны А и Б расположены таким образом, что будет видно весь стадион, места на трассе оборудованы специальными мостиками и подставками, установлены большие экраны. Разработана система парковок, сформировано расписание шаттлов из центра города.
Фестиваль «Сибирский валенок» (Ишим)
27 февраля
Фестиваль традиционно начинается с «Зимнего марафона здоровья» (забега в валенках). Затем все участники и зрители отправляются на праздничную шоу-программу, во время которой проходит награждение победителей конкурсов «Улыбнись, частушка» и «Русский шик». Запланированы яркие мероприятия — шоу-программа «От Ишима до Амура валенки — предмет гламура», «Весёлый хоккей в валенках». Изюминкой праздника в этом году будет костюмированный шоу-показ собак-хаски в изделиях из валяной шерсти.
8–12 марта
На первый в России Чемпионат мира по зимнему плаванию съедутся порядка 700 спортсменов из-за рубежа и более 500 российских участников. Они приедут в Тюмень, чтобы побороться за звание лучшего. При этом возраст самого молодого участника составил 8 лет, а самого взрослого — 90 лет. Моржи собираются «переплюнуть» несколько рекордов из Книги рекордов Гиннеса. Соревнования пройдут на Туре в районе набережной.
«Масленичный разгуляй», «Сибирская масленица» (Ялуторовск)
7–12 марта, 13 марта
В остроге пройдет увлекательная интерактивная программа для детей и взрослых с угощением блинами и «остроженским» чаем. На «Сибирскую масленицу», которая вошла в национальный календарь событий, будут в очередной раз выпекать гигантский, трехметровый блин. В этом году заказана новая сковорода с более низкими бортиками. Каждого участника ждет выпекание блина на удачу.
9–10 апреля
В прошлом году «Гонку чемпионов» посетило около 10 тысяч человек, чтобы посмотреть на топ-20 биатлонистов, которые приехали к нам в город. По отзывам, гостям города событие очень понравилось. В этом году Тюмень снова принимает это яркое спортивное событие на стадионе «Геолог».
Июнь
Около 300 пар выпускников собираются в самом красивом месте нашего города — Набережной, чтобы станцевать вальс. Получается красиво и зрелищно. Число зрителей мероприятия в прошлые годы достигало 5 тысяч человек.
Июль
Соревнования пройдут в легкоатлетическом манеже. На турнир съедутся участники из 35 стран. В прошлые годы было около 2 тысяч зрителей. Интересно, что 40% из них — тюменцы, а 60% — гости.
Фестиваль военно-исторической реконструкции «Абалакское поле» (Тобольск)
2–3 июля
Деревянные крепостные стены и башни служат особой «декорацией» массовым сражениям и поединкам воинов. Реконструкторы со всей России приезжают сюда, чтобы продемонстрировать свою силу, волю к победе, молодецкую удаль, показать созданные ими оружие и боевые доспехи. В 2015 году его посетили более 20 тысяч человек.
Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» (Тобольск)
Июль
Ежегодно под открытым небом на территории Софийского собора выступают лучшие музыканты и артисты: государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета, Сергей Безруков, сборный оркестр Санкт-Петербургской филармонии, солисты Мариинского театра, Дмитрий Хворостовский. В этом году будет выступать Тюменский государственный симфонический оркестр, солировать артисты Мариинского театра, ведутся переговоры с режиссером.
Фестиваль-ярмарка «Квасной пир на весь мир» (Ялуторовск)
На это мероприятие получают приглашение все производители кваса из Уральского федерального округа. Центральное действие — дегустация пенного напитка. Также запланирована интерактивная программа для взрослых и детей.
День города Тюмени
30 июля
В этом году наш город празднует юбилей — 430 лет. Тюменцы побывают на фестивале уличных театров «Сны улиц», который в этом году пройдет не в сквере Комсомольском, а в Гилевской роще. Также в программе фестивали «Кофе улиц», «Пикник книг», «Парад колясок», карнавальное шествие, парад оркестров, «Тюмень мастеровая» (на улице Дзержинского), фестиваль экстремальных видов спорта и многое другое.
«Алябьевская музыкальная осень» (Тюмень и Тобольск)
Традиция его проведения зародилась 25 лет назад, фестиваль пользовался успехом. Затем он несколько лет не проводился в Тюмени, но теперь, когда в нашем городе появился симфонический оркестр, фестиваль возрождается.
Информация о мероприятиях была озвучена спикерами конференции «Внутренний туризм сегодня. Перезагрузка»