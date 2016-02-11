«Дэдпул»: мы тут рвем шаблоны

Остальным персонажам не слишком повезло со сценарием. Колосс — пафосный антипод Дэдпула и ходячее супергеройское клише. От него по сценарию большего и не требуется. А вот его ученица, девочка-тинейджер Сверхзвуковая Боеголовка, вообще не понятно, зачем находится в кадре. Участвует она по сути лишь в финальной сцене, отпустив за все остальное экранное время лишь пару реплик. Аякс хоть и суровый, но какой-то не слишком опасный главзлодей. Его подручная Ангельская Пыль (в исполнении Джины Каррано), кажется, способна причинить Дэдпулу гораздо больше неприятностей, дай режиссер ей больше экранного времени. Ну а все вместе они всего лишь объект для «троллинга» разной толщины со стороны Уилсона.