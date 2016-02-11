«Дэдпул»: мы тут рвем шаблоны

Уэйд Уилсон — по меркам комикса скорее отрицательный персонаж. Он, мягко говоря, не совсем вменяем и вдобавок ко всему обладает чернушным и пошловатым чувством юмора. Бывший спецназовец, а ныне наемник, он зарабатывает на жизнь выколачиванием долгов для разных неприятных людей. Впрочем, и собственные представления о справедливости у него имеются. Растопить его сердце смогла красавица Ванесса (Морена Баккарин).
Казалось бы, жить им вдвоем до старости лет, но тут Уилсона некстати настигает неизлечимая форма рака. Чтобы избавиться от него, тот решается на опасный эксперимент. Кучка злодеев под предводительством Аякса (Эд Скрейн) подвергает его безжалостным пыткам в секретной лаборатории. Уэйд в конечном итоге мутирует, получая способность к сверхрегенерации. Однако его тело покрывается жуткими шрамами, а его разум оказывается на грани безумия. А так как Уэйд узнает, что его хотят превратить в «сверхраба», вынужденного выполнять приказы хозяев, то он сбегает из лаборатории и открывает охоту на организатора экспериментов Аякса. Уилсон, взявший псевдоним Дэдпул, надеется, что Аякс сможет вернуть ему прежнюю внешность.
Первое появление Дэдпула на большом экране состоялось в 2009 году в фильме «Люди Икс: Начало. Росомаха». Там авторы сделали из болтливого наемника типичного шаблонного злодея. А еще зачем-то зашили ему рот. Негодованию фанатов не было предела! Так что отдельный фильм про «правильного» Уэйда Уилсона просто обязан был случиться, тем более что исполнитель этой роли Райан Рейнольдс не на шутку увлекся своим персонажем.
И уж в своем-то персональном бенефисе Дэдпул оттягивается по-полной. Обсмеивание всего и вся начинается уже с вступительных титров (в буквальном смысле). Откровенное глумление над супергеройскими клише и прочей «голливудщиной» перемежаются с пошловатыми шуточками, гэгами и многочисленными отсылками к современной поп-культуре.
В наличии и в больших количествах: стеб над Росомахой, стеб над Хью Джекманом в роли Росомахи, стеб над «Зеленым фонарем» (не самая удачная роль Райана Рейнольдса в супергеройском кино), стеб над всей франшизой «Людей Икс», которую уже изрядно выдоили голливудские продюсеры («К которому профессору Ксавьеру: Патрику Стюарту или Джеймсу МакЭвою? Вы там в своих временных петлях уже разберитесь», — орет Дэдпул Колоссу, пока тот волочет его в штаб-квартиру Людей Икс). Именно с этими шуточками Дэдпул частенько пробивает пресловутую «четвертую стену», обращаясь непосредственно к зрителю.
Прошлись авторы и по любителям комиксов. Чего стоит хотя бы друг главного героя: на вид — типичный «ботан», которые в голливудских кино обычно работают владельцами магазинчиков комиксов или хакерами. В «Дэдпуле» он содержит бар, где собираются самые отмороженные бандиты города. А еще делает ставки на смерть в драке очередного завсегдатая. Впрочем, и сам Уэйд Уилсон, несмотря на свою наемническую брутальность, не чужд всей этой гик-культуры.
«Мы тут, знаете ли, рвем шаблоны», — это, пожалуй, главное высказывание фильма. И, сказать по правде, местами делается оно слишком уж нарочито. Тем более, что шуточки-прибауточки от Дэдпула нередко отдают фирменной сортирной пошлятиной. И, как обычно, добрая их половина наверняка потерялась по дороге в российский прокат.
Пожалуй, единственное, что в фильме есть серьезного — это любовная линия Ванессы и Уилсона. Несмотря на маргинальные повадки и пристрастие к различным извращениям, действительно влюблены друг в друга и смотрятся гармоничной парой. По интернету, помнится, гулял стебный трейлер про «романтическую комедию Дэдпул», где мужчина, больной раком, преодолевает все трудности ради любимой. По сути так оно в фильме и есть.
Остальным персонажам не слишком повезло со сценарием. Колосс — пафосный антипод Дэдпула и ходячее супергеройское клише. От него по сценарию большего и не требуется. А вот его ученица, девочка-тинейджер Сверхзвуковая Боеголовка, вообще не понятно, зачем находится в кадре. Участвует она по сути лишь в финальной сцене, отпустив за все остальное экранное время лишь пару реплик. Аякс хоть и суровый, но какой-то не слишком опасный главзлодей. Его подручная Ангельская Пыль (в исполнении Джины Каррано), кажется, способна причинить Дэдпулу гораздо больше неприятностей, дай режиссер ей больше экранного времени. Ну а все вместе они всего лишь объект для «троллинга» разной толщины со стороны Уилсона.
Так или иначе из «Дэдпула» получился отменный в своей безбашенности аттракцион. Хоть, строго говоря, экранный Уэйд Уилсон и не настолько двинут на голову, как его комиксовый прототип (у того вообще откровенная шизофрения). Ценность фильма, как и всякой пародии, убить серьезность, которой в этом киношном супергеройском паноптикуме хоть половником зачерпывай. Впрочем, по-настоящему оценить это смогут только истинные фанаты комиксов и вселенной «Марвел».