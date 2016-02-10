Житель тюменской деревни продал ямальцу шкуру белого медведя

Шкуру белого медведя в здании на территории одной из производственных баз Нового Уренгоя обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного отделения МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
«Руководитель предприятия пояснил оперативникам, что приобрел данную шкуру у неизвестного ему мужчины в одной из деревень Тюменской области за 600 тысяч рублей и затем привез ее в Новый Уренгой», — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.
Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу РФ и охраняемым международными договорами Российской Федерации). В настоящее время полиция устанавливает личность человека, убившего редкого зверя и впоследствии продавшего его шкуру.