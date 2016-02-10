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Житель тюменской деревни продал ямальцу шкуру белого медведя

10 февраля 2016, 13:41
Житель одной из Тюменских деревень продал ямальцу шкуру белого медведя, который занесен в Красную книгу. Полицией возбуждено уголовное дело.
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Ямал

Шкуру белого медведя в здании на территории одной из производственных баз Нового Уренгоя обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного отделения МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

«Руководитель предприятия пояснил оперативникам, что приобрел данную шкуру у неизвестного ему мужчины в одной из деревень Тюменской области за 600 тысяч рублей и затем привез ее в Новый Уренгой», — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

Принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу РФ и охраняемым международными договорами Российской Федерации). В настоящее время полиция устанавливает личность человека, убившего редкого зверя и впоследствии продавшего его шкуру.

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