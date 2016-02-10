Житель тюменской деревни продал ямальцу шкуру белого медведя

«Руководитель предприятия пояснил оперативникам, что приобрел данную шкуру у неизвестного ему мужчины в одной из деревень Тюменской области за 600 тысяч рублей и затем привез ее в Новый Уренгой», — сообщает пресс-служба УМВД России по ЯНАО.