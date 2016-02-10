За пьяную езду с трагическим исходом водитель отсидит три года

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, трагическое ДТП произошло в августе 2015 года. В тот роковой день 37-летний Сергей Б. употреблял спиртное, после чего сел за руль автомобиля Nissan и поехал кататься. Двигаясь по улице Анисимовская города Ялуторовска, нетрезвый водитель значительно превысил допустимую скорость, не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль Lada Kalina. Находившаяся в «Ладе» 22-летняя пассажирка погибла на месте.
Согласно заключению эксперта, если бы автомобиль подсудимого двигался со скоростью 60 км/ч, трагических последствий можно было избежать.
В ходе следствия было установлено, что Сергей Б. не впервые задерживается за рулем в нетрезвом состоянии. В июле 2015 года он уже привлекался судом к ответственности за пьяную езду, был лишен права управления и оштрафован на 30 тысяч рублей.
Сегодня, 10 февраля, Сергей Б. был признан виновным и осужден по двум статьям уголовного кодекса — управление в нетрезвом состоянии (ст. 264.1) и нарушение ПДД, повлекшее смерть человека (ст. 264). По совокупности преступлений суд приговорил водителя к трем годам и десяти дням колонии-поселения. Кроме того, суд взыскал в пользу семьи погибшей девушки 680 тысяч рублей в счет компенсации материального и морального вреда.