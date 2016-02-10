За пьяную езду с трагическим исходом водитель отсидит три года

Как сообщила пресс-служба прокуратуры, трагическое ДТП произошло в августе 2015 года. В тот роковой день 37-летний Сергей Б. употреблял спиртное, после чего сел за руль автомобиля Nissan и поехал кататься. Двигаясь по улице Анисимовская города Ялуторовска, нетрезвый водитель значительно превысил допустимую скорость, не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль Lada Kalina. Находившаяся в «Ладе» 22-летняя пассажирка погибла на месте.