В Тюмени планируют создать центр деревянного домостроения

Глава региона поддержал идею создания комплекса и выказал готовность оказать необходимую государственную поддержку. В настоящее время на рассмотрении у представителей бизнеса четыре площадки для воплощения такого проекта, две из которых в черте города и еще две — в Тюменском районе. В зависимости от выбранной территории будет воплощена и определенная концепция такого центра. Это может быть выставочная площадка до 20 домов, возведенных в различных технологиях.
В одном месте клиент сможет увидеть и осмотреть дома на любой вкус и кошелек: дома из оцилиндрованного бревна, бруса и профилированного бруса традиционны для российского потребителя, панельно-каркасные дома, которые приобрели наибольшую популярность в европейских странах, а также в странах Северной Америки, имеются в области и производители клееного бруса.
Другая концепция предлагает целый комплекс с кафе, беседками, оформленной придомовой территорией. При этом все дома планируется выполнить под ключ, таким образом, гости центра смогут познакомиться со всеми аспектами внутреннего наполнения деревянного дома — от инженерных коммуникаций до облицовки стен плиткой.
На рабочей встрече представителям бизнеса были презентованы все четыре площадки. В ближайшее время заинтересованные в создании центра предприниматели намерены выбрать один из вариантов и провести встречу с собственником территории для обсуждения более детального проекта.
Важным условием выбора площадки является транспортная доступность для потенциальных потребителей. Вблизи Тюмени сегодня застраивается более 50 крупных земельных участков, выделенных под ИЖС, вокруг города же сконцентрированы тысячи дачных участков, на которых, возможно, в скором времени появятся дома, бани, малые архитектурные формы от тюменских производителей.
В настоящее время доля ИЖС в деревянном исполнении в Тюменской области составляет около 20 процентов. В такой лесной стране, как Финляндия, эта доля около 50 процентов. В настоящее время в Тюменской области также есть понимание, что 50-процентная доля жилья в деревянном исполнении может создать стимулы для открытия рабочих мест, а также даст возможность эффективного использования лесных ресурсов в регионе.