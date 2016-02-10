В Тюмени планируют создать центр деревянного домостроения

Глава региона поддержал идею создания комплекса и выказал готовность оказать необходимую государственную поддержку. В настоящее время на рассмотрении у представителей бизнеса четыре площадки для воплощения такого проекта, две из которых в черте города и еще две — в Тюменском районе. В зависимости от выбранной территории будет воплощена и определенная концепция такого центра. Это может быть выставочная площадка до 20 домов, возведенных в различных технологиях.