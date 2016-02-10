Тюменцы увидят спектакли-номинанты на «Золотую маску»

Российские зрители смогут посмотреть на киноэкранах прямые трансляции спектаклей, номинированных на премию «Золотая маска», с 12 февраля. Как и сами спектакли в рамках фестиваля, трансляции пройдут только один раз в каждом городе.
В Тюмени прямые трансляции фестиваля будут проходить в кинотеатре «Синема Парк Гудвин». «Золотая Маска» в кино» — уникальный театральный проект национального масштаба. В рамках этого проекта зрители городов России смогут увидеть трансляции трех спектаклей, претендующих на звание лучшего спектакля сезона в номинациях «Опера», «Балет» и «Драматический спектакль большой формы».
Формат «театр в кино» позволит зрителям кинотеатров, не только побывать в лучших театрах страны, не покидая родного города, но и, отчасти, оказаться в более выгодном положении, чем зрители в театральном зале. Ракурсы и крупные планы, доступные кинокамерам, позволят разглядеть то, чего могут не увидеть даже зрители в партере театра, а HD качество съемки обещает непревзойденную четкость изображения, дающую фору любому биноклю.
В афише три спектакля.
Первый — опера В.А. Моцарта «Дон Жуан» в постановке Пермского академического театра оперы и балета им П.И. Чайковского. Трансляция пройдет 12 февраля в 21 час.
«Дон Жуан» (Don Giovanni) — заключительная часть проекта «Трилогия Моцарта — Да Понте в Перми» Пермского театра оперы и балета. Начиная с 2011 года этот крупный проект, приведший к возникновению такого культурного феномена, как «пермский Моцарт», оставался в руках дирижера Теодора Курентзиса, но при этом представлял варианты разных режиссерских решений. В случае с «Дон Жуаном» речь идет о новом взгляде на Моцарта и его заглавного героя — и это взгляд женский.
Режиссер из Аргентины Валентина Карраско населила сцену пермского театра манекенами и людьми, скованными корсетами и бандажами, среди которых единственным по-настоящему живым и свободным человеком оказывается Дон Жуан.
8 марта в 21 час пройдет трансляция балета «Татьяна» в постановке Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Хореограф-постановщик Джон Ноймайер, музыкальный руководитель и дирижер Феликс Коробов, в главной партии Диана Вишнева.
Джон Ноймайер — одна из самых знаковых фигур в искусстве хореографии. Являясь художником, чье режиссерское и балетмейстерское мышление абсолютно современно, он удивительным образом связан с традициями классического балета: многие его балеты — это большие полнометражные спектакли (что совершенно уникально сегодня!) с выдающимся уровнем режиссерского мышления.
1 апреля вместе со зрителями всей России мы сможем посмотреть спектакль «Сон в летнюю ночь» по комедии У. Шекспира в постановке Московского театра «Мастерская П. Н. Фоменко». Режиссер Иван Поповски, в ролях Карэн Бадалов, Галина Тюнина, Серафима Огарева, Ирина Горбачева и другие.
На спектакль «Сон в летнюю ночь», чья премьера состоялась в июне 2015 года, в Москве практически невозможно купить билеты. Так что трансляция спектакля — подарок не только поклонникам этого театра, не только почитателям Шекспира, четырехсотлетнюю годовщину смерти которого мир отмечает в этом году, но и всем любителям театрального искусства, предпочитающим классические, но не «нафталиновые» интерпретации классических произведений.
Труппа театра, бережно хранящая традиции, заложенные Петром Наумовичем Фоменко, играет Шекспира деликатно, легко и безумно смешно, так что счастливое «послевкусие» после этого спектакля гарантированно даже тем, кто знает пьесу Шекспира наизусть. Критики единодушно отмечают невероятный успех спектакля у публики и называют «Сон в летнюю ночь» новой страницей в жизни театра, новым витком развития, «легким дыханием» и «победительным лицедейством». Зрители же сравнивают спектакль с шампанским — легким, пьянящим и совсем не таким простым, как кажется на первый взгляд.
Выбор репертуара «Золотой Маски в кино»-2016 — настоящий подарок театралам, отвечающий интересам и любителей инноваций, и консерваторов.
Купить билет: http://www.cinemapark.ru/films
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