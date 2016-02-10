Тюменцы увидят спектакли-номинанты на «Золотую маску»

Труппа театра, бережно хранящая традиции, заложенные Петром Наумовичем Фоменко, играет Шекспира деликатно, легко и безумно смешно, так что счастливое «послевкусие» после этого спектакля гарантированно даже тем, кто знает пьесу Шекспира наизусть. Критики единодушно отмечают невероятный успех спектакля у публики и называют «Сон в летнюю ночь» новой страницей в жизни театра, новым витком развития, «легким дыханием» и «победительным лицедейством». Зрители же сравнивают спектакль с шампанским — легким, пьянящим и совсем не таким простым, как кажется на первый взгляд.