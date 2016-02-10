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Тюменцы могут заявиться на часть материнского капитала до 31 марта

10 февраля 2016, 08:18
Более 28,6 тысяч семей Тюменской области изъявили желание получить единовременную выплату — это 20 тысяч рублей от общей суммы материнского капитала. Напомним, соответствующий документ вступил в силу 2 мая 2015 года.

Приём заявлений на единовременную выплату Пенсионный Фонд начал 5 мая 2015 года. На сегодняшний день ведомство продолжает принимать заявления на предоставление единовременной выплаты из средств материнского капитала от семей, которые проживают на территории РФ и получили право на материнский сертификат по состоянию на 31 декабря 2015 года.

«Жители нашего региона подать заявление на единовременную выплату могут как в клиентских службах ПФР, так и в офисах МФЦ не позднее 31 марта 2016 года. Семьи, уже получившие единовременную выплату в 2015 году, 2016 году воспользоваться этой мерой уже не могут», — отмечают в пресс-службе Отделения ПФР по Тюменской области.

Отметим, единовременная выплата в размере 20 тысяч рублей может быть направлена на любые нужды семьи.

#Новости#Материнский капитал#Женя#Общество
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