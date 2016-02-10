Тюменцы могут заявиться на часть материнского капитала до 31 марта

«Жители нашего региона подать заявление на единовременную выплату могут как в клиентских службах ПФР, так и в офисах МФЦ не позднее 31 марта 2016 года. Семьи, уже получившие единовременную выплату в 2015 году, 2016 году воспользоваться этой мерой уже не могут», — отмечают в пресс-службе Отделения ПФР по Тюменской области.