Тюменские депутаты нашли новую проблему — кальяны

«Открыто большое количество кальянных, где курят и продают табак, который вызывает быстрое привыкание. Немножко в этой кальянной подсыпят наркотических средств — и ребенок подсел на это», — рассказал на заседании постоянной комиссии по социальной политике Тюменской городской Думы Валерий Роженцев. По его мнению, в областном центре кальянные в последнее время растут как грибы. Депутат предложил на следующих заседаниях уделить этому вопросу особое внимание.
«Кальянные — это доходный бизнес. Я разговаривал со многими предпринимателями, они рекомендуют в период кризиса открывать именно кальянные. Есть люди в кафе и ресторанах перестали, они хотят просто посидеть, приобщиться к восточной экзотике», — добавил Игорь Ракша. По его статистике, в кальяне в 7,5 раз больше табака, чем в сигарете, и в целом вреда от кальяна больше, чем от сигарет. Он уверен, что молодежь «тупо подсаживают и приучают принимать минимальное количество никотина», чтобы потом, она покупала и сигареты. Он предложил решать вопрос, в том числе и на самых высоких уровнях.
Артур Ольховский добавил, что даже кальянные местным подросткам не нужны. «Они приезжают на набережную и курят свои кальяны прямо в машинах. В багажнике у каждого по три кальяна! И не надо никаких допусков — там и 14, и 15, и 16-летние… Надо с продажей кальянов что-то решать, ведь они везде продаются как сувениры», — высказался он.
По сообщению специалистов Областного наркологического диспансера, целевая аудитория такого «альтернативного курения», как правило, молодые люди от 18 до 24 лет.
«По заявлению Всемирной организации здравоохранения, кальян не является безвредной альтернативой сигарет. В организме у любителей кальяна выше концентрации карбоксигемоглобина, никотина, мышьяка, хрома и свинца. Последствия курения кальяна и сигарет аналогичны: рак легких и другие онкологические заболевания, нарушения функции легких, болезнь сердца, низкий вес потомства при рождении, табачная зависимость. Супружеские пары, курящие кальян, чаще страдают от бесплодия, а также кальян способствует распространению инфекций, таких как, легочной аспергиллез, респираторные вирусы, туберкулез и т.д. Выкуриванием 25 граммов кальянного табака, т. е. одной стандартной порции кальяна, человек наносит себе вред аналогичный выкуриванию 60 сигарет. Выкуриванию трех пачек», — прокомментировали в департаменте здравоохранения Тюменской области.