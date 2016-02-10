Тюменские депутаты нашли новую проблему — кальяны

«Кальянные — это доходный бизнес. Я разговаривал со многими предпринимателями, они рекомендуют в период кризиса открывать именно кальянные. Есть люди в кафе и ресторанах перестали, они хотят просто посидеть, приобщиться к восточной экзотике», — добавил Игорь Ракша. По его статистике, в кальяне в 7,5 раз больше табака, чем в сигарете, и в целом вреда от кальяна больше, чем от сигарет. Он уверен, что молодежь «тупо подсаживают и приучают принимать минимальное количество никотина», чтобы потом, она покупала и сигареты. Он предложил решать вопрос, в том числе и на самых высоких уровнях.