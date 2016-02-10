Тюменец вызвал МЧС из-за пригоревшей пищи

Фотография пожарных машин у дома № 68а на Червишевском тракте появилась в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили, что вызов по этому адресу поступал в службу, однако тревога оказалось ложной.
Оказалось, что у одного из жильцов дома подгорела пища, и он так испугался, что вызвал пожарных. При этом ни огня, ни особого задымления в квартире не было.
Тем не менее, сотрудники МЧС прореагировали на вызов: по указанному адресу выезжали три пожарных машины, в том числе, автолестница — незадачливый кулинар живет на одном из верхних этажей. Поскольку тушить по факту было нечего, пожарные ограничились профилактической беседой с тюменцем.
Отметим, что тюменских огнеборцев достаточно часто вызывают из-за пригоревшей еды. Правда, чаще всего в МЧС звонят не сами горе-кулинары, а их соседи, напуганные дымом и запахом гари. В прошлом году жительница Увата даже спасла от пожара соседа, который поставил на плиту разогревать обед и уснул.