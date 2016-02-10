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Тюменец вызвал МЧС из-за пригоревшей пищи

10 февраля 2016, 15:06
Тюменцы были встревожены, увидев, как во двор одного из домов на Червишевском тракте въезжают три пожарные машины. Как оказалось, ничего страшного не произошло: один из жильцов вызвал МЧС из-за того, что у него пригорела еда.
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Тюмень

Фотография пожарных машин у дома № 68а на Червишевском тракте появилась в социальных сетях. В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области подтвердили, что вызов по этому адресу поступал в службу, однако тревога оказалось ложной.

Оказалось, что у одного из жильцов дома подгорела пища, и он так испугался, что вызвал пожарных. При этом ни огня, ни особого задымления в квартире не было.

Тем не менее, сотрудники МЧС прореагировали на вызов: по указанному адресу выезжали три пожарных машины, в том числе, автолестница — незадачливый кулинар живет на одном из верхних этажей. Поскольку тушить по факту было нечего, пожарные ограничились профилактической беседой с тюменцем.

Отметим, что тюменских огнеборцев достаточно часто вызывают из-за пригоревшей еды. Правда, чаще всего в МЧС звонят не сами горе-кулинары, а их соседи, напуганные дымом и запахом гари. В прошлом году жительница Увата даже спасла от пожара соседа, который поставил на плиту разогревать обед и уснул.

#Новости#Тюмень#Таня#Происшествия
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