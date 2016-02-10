Тюменец вызвал МЧС из-за пригоревшей пищи

Отметим, что тюменских огнеборцев достаточно часто вызывают из-за пригоревшей еды. Правда, чаще всего в МЧС звонят не сами горе-кулинары, а их соседи, напуганные дымом и запахом гари. В прошлом году жительница Увата даже спасла от пожара соседа, который поставил на плиту разогревать обед и уснул.