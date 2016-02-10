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Тоболяк думал о суициде и в итоге застрелился

10 февраля 2016, 12:47
В Тобольске застрелился 66-летний мужчина. По словам родственников погибшего, ранее он задумывался о самоубийстве. Тем не менее, по факту случившегося проводят проверку следователи.

Ранним утром 7 февраля в квартире дома, расположенного на улице Октябрьской в Тобольске, обнаружили тело 66-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.

«Предположительно, он выстрелил себе в голову из самодельного мелкокалиберного пистолета. В тот момент в квартире находилась его дочь. Она сообщила, что ранее отец высказывал мысль о самоубийстве», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

#Новости#Самоубийства#Тюменская область#Таня#Происшествия
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