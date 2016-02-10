Тоболяк думал о суициде и в итоге застрелился

Ранним утром 7 февраля в квартире дома, расположенного на улице Октябрьской в Тобольске, обнаружили тело 66-летнего мужчины с огнестрельным ранением в голову. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка.
«Предположительно, он выстрелил себе в голову из самодельного мелкокалиберного пистолета. В тот момент в квартире находилась его дочь. Она сообщила, что ранее отец высказывал мысль о самоубийстве», — сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Тюменской области.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.