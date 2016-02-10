Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал Евро-2016

После этого эпизода сборная Азербайджана перешла на игру впятером и практически сразу поплатилась четвертым голом. Абрамов записал на своей счет дубль в этой встрече после наброса от Густаво. Тем не менее азербайджанцы продолжили играть без вратаря, и на 29-й минуте Аугусто сократил отставание до двух мячей.