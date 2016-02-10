Сборная России по мини-футболу вышла в полуфинал Евро-2016

Первыми счет в матче открыли россияне. На седьмой минуте прострелом в дальний угол ворот азербайджанцев отметился игрок «Синары» Сергей Абрамов. Впрочем, надолго удержать преимущество нашим футболистам не удалось. Уже через полторы минуты Аугусто сравнял счет, успешно разыграв передачу из аута.
Весь первый период команды показывали равную борьбу, однако, незадолго до перерыва сборной России удалось вырваться вперед, когда удачный розыгрыш углового продемонстрировали игрок «Газпром-Югры» Владислав Шаяхметов и московского «Динамо» Сергей Сергеев. Последний точной передачей нашел своего одноклубника Ромуло и тот вывел сборную России вперед.
Во втором отрезке россияне прибавили в активности, особенно, после фола в исполнении азербайджанского игрока Виталия Борисова вблизи своей зоне. Российская команда не преминула воспользоваться этой возможностью, и еще один представитель «Газпрома-Югры» Робиньо разыграл штрафной.
После этого эпизода сборная Азербайджана перешла на игру впятером и практически сразу поплатилась четвертым голом. Абрамов записал на своей счет дубль в этой встрече после наброса от Густаво. Тем не менее азербайджанцы продолжили играть без вратаря, и на 29-й минуте Аугусто сократил отставание до двух мячей.
Впрочем, после прострела в ближний угол от игрока «Газпрома-Югры» Эдера Лимы россияне сняли вопросы о победителе в этом матче. Чуть позже Лима забил и второй свой мяч, завершив разгром соперника.
В полуфинале, который состоится уже завтра, 11 февраля, сборной России предстоит сразиться с хозяевами чемпионата, сербами.
Видео: vk.com/amfr_official