На биатлонном квесте разыграют билеты на ЧЕ-2016

Программа квеста начнется с 14.00. До этого времени будут формироваться команды, которым предстоит по карте находить станции, выполнять задания и получать бонусные баллы в течение полутора часов. Все мероприятие пройдет на территории торгового центра «Кристалл». «Для участия не требуется каких-то особых навыков, участвовать могут все от самого младшего и до самого старшего возраста, — отметила Елена Брохес. — Мы постарались составить задания таким образом, чтобы они были интересны и взрослым, и детям».