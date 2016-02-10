На биатлонном квесте разыграют билеты на ЧЕ-2016

Как отметила директор Центра спортивной подготовки Тюменской области Елена Брохес, принять участие в квесте смогут все желающие, вне зависимости от возраста. Для этого можно придти как в одиночку, так и собрать команду, предварительная запись не требуется.
Программа квеста начнется с 14.00. До этого времени будут формироваться команды, которым предстоит по карте находить станции, выполнять задания и получать бонусные баллы в течение полутора часов. Все мероприятие пройдет на территории торгового центра «Кристалл». «Для участия не требуется каких-то особых навыков, участвовать могут все от самого младшего и до самого старшего возраста, — отметила Елена Брохес. — Мы постарались составить задания таким образом, чтобы они были интересны и взрослым, и детям».
Напомним, Чемпионат Европы по биатлону состоится в ОЦВЗ «Жемчужина Сибири» 21–29 февраля. К настоящему времени практически все билеты распроданы, включая места на дополнительные трибуны, которые были установлены на минувшей неделе. Особой популярностью по понятным причинам пользуются гонки в выходные дни, 27 и 28 февраля — на них билеты раскуплены полностью. Остается еще некоторое количество на будние дни, 24 и 25 февраля.
Определенное количество бесплатных мест выделено для ветеранов спорта, которых по традиции организованно привезут на крупные состязания, а также для детей из тюменских центров социальной реабилитации. Бесплатно соревнования смогут посмотреть также юные спортсмены из СДЮСШОР, которые будут помогать с организацией соревнований.
Оргкомитет чемпионата также постарался организовать обширную развлекательную программу для посетителей «Жемчужины Сибири». Она начнется за полтора часа до самих соревнований. Запланированы концертные выступления с участием тюменских коллективов, на территории комплекса будут работать теплые торговые точки с сувенирной продукцией, напитками и едой. Будут отдельные места для обогрева, игровые комнаты для детей, где их можно будет на время оставить под присмотром педагогов и другие условия.