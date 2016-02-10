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На биатлонном квесте разыграют билеты на ЧЕ-2016

10 февраля 2016, 13:25
В ТРЦ «Кристалл» в эту субботу, 13 февраля, пройдет квест в поддержку чемпионата Европы по биатлону. Участники мероприятия смогут выиграть сувениры, ценные призы от организаторов, включая билеты на соревнования в биатлонном комплексе «Жемчужина Сибири».

Как отметила директор Центра спортивной подготовки Тюменской области Елена Брохес, принять участие в квесте смогут все желающие, вне зависимости от возраста. Для этого можно придти как в одиночку, так и собрать команду, предварительная запись не требуется.

Программа квеста начнется с 14.00. До этого времени будут формироваться команды, которым предстоит по карте находить станции, выполнять задания и получать бонусные баллы в течение полутора часов. Все мероприятие пройдет на территории торгового центра «Кристалл». «Для участия не требуется каких-то особых навыков, участвовать могут все от самого младшего и до самого старшего возраста, — отметила Елена Брохес. — Мы постарались составить задания таким образом, чтобы они были интересны и взрослым, и детям».

Напомним, Чемпионат Европы по биатлону состоится в ОЦВЗ «Жемчужина Сибири» 21–29 февраля. К настоящему времени практически все билеты распроданы, включая места на дополнительные трибуны, которые были установлены на минувшей неделе. Особой популярностью по понятным причинам пользуются гонки в выходные дни, 27 и 28 февраля — на них билеты раскуплены полностью. Остается еще некоторое количество на будние дни, 24 и 25 февраля.

Определенное количество бесплатных мест выделено для ветеранов спорта, которых по традиции организованно привезут на крупные состязания, а также для детей из тюменских центров социальной реабилитации. Бесплатно соревнования смогут посмотреть также юные спортсмены из СДЮСШОР, которые будут помогать с организацией соревнований.

Оргкомитет чемпионата также постарался организовать обширную развлекательную программу для посетителей «Жемчужины Сибири». Она начнется за полтора часа до самих соревнований. Запланированы концертные выступления с участием тюменских коллективов, на территории комплекса будут работать теплые торговые точки с сувенирной продукцией, напитками и едой. Будут отдельные места для обогрева, игровые комнаты для детей, где их можно будет на время оставить под присмотром педагогов и другие условия.

#Новости#Биатлон#Чемпионат Европы 2016#Алексей#Спорт
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