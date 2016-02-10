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На автодороге Тюмень-Омск столкнулись два большегруза

10 февраля 2016, 12:32
Крупное ДТП произошло 9 февраля около 16 часов. На трассе Тюмень-Омск в районе Тюкалинска столкнулись автомобили МАЗ и Freightliner.

Крупное ДТП произошло на трассе Тюмень-Омск 9 февраля около 16 часов. В районе Тюкалинска столкнулись автомобили МАЗ и Freightliner.

По предварительным данным, водитель американского грузовика выехал на полосу встречного движения, что и привело к аварии. В результате удара автопоезд, ведомый тягачом МАЗ, съехал в кювет и опрокинулся. Транспортные средства получили серьезные повреждения. С полуприцепа Freightliner’а, перевозившего в сторону Омска фрукты, при столкновении оборвалась передняя стенка с холодильной установкой.

Оба водителя были госпитализированы. Сведений о состоянии их здоровья пока не поступало.

Обстоятельства и причины происшествия устанавливают сотрудники ГИБДД.

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