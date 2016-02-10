На автодороге Тюмень-Омск столкнулись два большегруза

По предварительным данным, водитель американского грузовика выехал на полосу встречного движения, что и привело к аварии. В результате удара автопоезд, ведомый тягачом МАЗ, съехал в кювет и опрокинулся. Транспортные средства получили серьезные повреждения. С полуприцепа Freightliner’а, перевозившего в сторону Омска фрукты, при столкновении оборвалась передняя стенка с холодильной установкой.