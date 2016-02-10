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Девять котельных без лицензии работали в Тюменском районе

10 февраля 2016, 12:02
Тюменскую компанию оштрафовали за эксплуатацию котельных без лицензии. Нарушения в работе ООО «Тепло Сибири и техническое обслуживание механизмов» выявила прокуратура.
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Тюмень

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что предприятие эксплуатирует девять газовых котельных в поселке Богандинский, не имея соответствующей лицензии. Прокуратура Тюменского района возбудила в отношении организации административное дело по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. По результатам рассмотрения дела арбитражный суд Тюменской области назначил организации штраф в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, в конце января ООО «МУП Московское ЖКХ» также было оштрафовано на 40 тысяч рублей за отсутствие лицензии на эксплуатацию восьми котельных в поселке Московский.

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