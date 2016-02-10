Девять котельных без лицензии работали в Тюменском районе

В ходе надзорных мероприятий было установлено, что предприятие эксплуатирует девять газовых котельных в поселке Богандинский, не имея соответствующей лицензии. Прокуратура Тюменского района возбудила в отношении организации административное дело по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ, то есть осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. По результатам рассмотрения дела арбитражный суд Тюменской области назначил организации штраф в размере 40 тысяч рублей.