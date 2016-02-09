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Вандалы, ломающие тюменские остановки, остаются безнаказанными

9 февраля 2016, 16:01
Еще ни одного вандала, испортившего или поломавшего в Тюмени остановочные комплексы, так и не наказали. Об этом сегодня говорили на заседании комиссии городской думы по экономической политике и ЖКХ.
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Тюмень

Заместитель главы администрации Тюмени, докладывая о развитии городской маршрутной сети, уточнил, что сейчас при возведении остановок общественного транспорта от остекления переходят к металлическим оцинкованным конструкциям. Одно из их преимуществ в том, что с такой поверхности проще удалять надписи. Сегодня в городе работает 1101 остановочный пункт, сообщил Максим Афанасьев.

Выслушав сообщение, депутаты поинтересовались, сколько было направлено обращений в прокуратуру и полицию по случаям вандализма. «Заявления подавались в правоохранительные органы в недостаточном количестве, — признал Максим Афанасьев, — я лично в четвертом квартале прошлого года взял этот вопрос на контроль. Мы приняли регламент взаимодействия всех служб, чтобы оперативно получать информацию о фактах вандализма».

Однако Афанасьеву напомнили, что за 2014–2015 годы ни одного заявления в прокуратуру или УМВД не поступило.

#Новости#Общественный транспорт#Остановки#Вандализм#Тюмень#Городская Дума#Коля#Общество
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