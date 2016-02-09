Вандалы, ломающие тюменские остановки, остаются безнаказанными

Выслушав сообщение, депутаты поинтересовались, сколько было направлено обращений в прокуратуру и полицию по случаям вандализма. «Заявления подавались в правоохранительные органы в недостаточном количестве, — признал Максим Афанасьев, — я лично в четвертом квартале прошлого года взял этот вопрос на контроль. Мы приняли регламент взаимодействия всех служб, чтобы оперативно получать информацию о фактах вандализма».