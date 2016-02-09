В Тюмени появились сквер Романтиков и Юбилейная аллея Пенсионного фонда

Вопросы присвоения элементам улично-дорожной сети города обсуждались на специальной комиссии 28 января 2016 года.
По информации городской администрации, аллее, посаженной в честь 25-летия Пенсионного фонда России, в районе сквера Восточный, предложено дать имя — Юбилейная аллея Пенсионного фонда России. И этот выбор комиссией одобрен. Рекомендовано также присвоить безымянному элементу планировочной структуры — скверу, расположенному в районе пересечения улиц Родниковой — Вознесенской, наименование — Никольский. А безымянный элемент планировочной структуры — озелененная территория общего пользования в районе жилых домов № № 76, 78 по улице Мельникайте наименование будет носить название — Романтиков. Сквер в районе жилых домов № № 51, 53 по ул. Одесской будет называться Ветеранов энергетики. Сквер в районе улиц Родниковой — Вознесенской станет Никольским.
Добавим также, что парк Семена Пацко теперь именуется сквер Семена Пацко.
Улица Центральная на территории упраздненного населенного пункта села Утешево стала улицей Утешевской, а Плехановская, расположенная на территории Калининского административного округа, улицей Андрея Кореневского. Безымянному элементу планировочной структуры дали имя — улица Рублевская.
А вот от вариантов Сапфировая, Алмазная, Гранатовая, Нефритовая члены комиссии отказались. Было принято решение рекомендовать администрации города Тюмени продлить существующие границы улицы Монтажников и улицы Варшавской до границ муниципального образования городской округ город Тюмень, но названия улицам здесь придумать иные. Их рассмотрят на следующем заседании.