В Тюмени появились сквер Романтиков и Юбилейная аллея Пенсионного фонда

По информации городской администрации, аллее, посаженной в честь 25-летия Пенсионного фонда России, в районе сквера Восточный, предложено дать имя — Юбилейная аллея Пенсионного фонда России. И этот выбор комиссией одобрен. Рекомендовано также присвоить безымянному элементу планировочной структуры — скверу, расположенному в районе пересечения улиц Родниковой — Вознесенской, наименование — Никольский. А безымянный элемент планировочной структуры — озелененная территория общего пользования в районе жилых домов № № 76, 78 по улице Мельникайте наименование будет носить название — Романтиков. Сквер в районе жилых домов № № 51, 53 по ул. Одесской будет называться Ветеранов энергетики. Сквер в районе улиц Родниковой — Вознесенской станет Никольским.