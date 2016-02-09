Тюменцы предупреждают об участившихся кражах из автомобилей

В пресс-службе УМВД сообщили, что заявлений о преступлениях такого рода, совершенных в районе Барнаульской, в последнее время не поступало. При этом полицейские уточнили, что в конце прошлого года была задержана организованная группа, совершающая автомобильные кражи при помощи радиосканеров. Также около недели назад стражами порядка был задержан гражданин, похищавший вещи из автомобилей на парковках торговых центров более примитивным способом: мужчина высматривал ценные вещи в салонах машин, а затем забирал их, разбивая стекла дверей.