Тюменцы предупреждают об участившихся кражах из автомобилей

В редакцию Nashgorod.ru обратилась тюменка Наталья Денисова. «Хочу предупредить всех тюменцев, которые оставляют машины около лесопарковой зоны Оловянникова: там появились сканеристы, которые снимают машины с сигнализации и спокойно проникают внутрь. Вещи не берут, их интересуют только денежные средства», — сообщила она.
Как пояснила жительница города, жертвами автоворов стали ее мама и сестра, приехавшие в Затюменский парк кататься на лыжах. Покинув автомобиль, женщины оставили в салоне личные вещи и деньги, которые и стали добычей злоумышленников. В полицию потерпевшие не обращались.
По мнению Натальи, автомобиль был вскрыт при помощи «кодграббера» — устройства, позволяющего перехватывать и имитировать сигнал брелка сигнализации. «Недавно я ездила в онкоцентр. Я уже уходила со стоянки, когда обратила внимание на то, что мой автомобиль самопроизвольно снялся в сигнализации. Я снова поставила его на охрану, но через минуту история повторилась. Я вернулась, проверила салон, после чего закрыла двери ключом», — рассказала тюменка.
В пресс-службе УМВД сообщили, что заявлений о преступлениях такого рода, совершенных в районе Барнаульской, в последнее время не поступало. При этом полицейские уточнили, что в конце прошлого года была задержана организованная группа, совершающая автомобильные кражи при помощи радиосканеров. Также около недели назад стражами порядка был задержан гражданин, похищавший вещи из автомобилей на парковках торговых центров более примитивным способом: мужчина высматривал ценные вещи в салонах машин, а затем забирал их, разбивая стекла дверей.
Сотрудники полиции просят горожан проявлять бдительность, не оставлять ценности в автомобилях, а обо всех совершенных преступлениях своевременно сообщать в органы защиты правопорядка.