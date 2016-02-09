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Тюмень примет один из самых массовых стартов по скалолазанию

9 февраля 2016, 13:01
В ближайшие выходные в тюменском Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет Первенство Уральского федерального округа по скалолазанию. На старт самого большого скалодрома России выйдут более 400 спортсменов из девяти регионов.

В конце этой недели в тюменском Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) пройдет Первенство Уральского федерального округа по скалолазанию. На старт самого большого скалодрома России выйдут более 400 спортсменов из девяти регионов.

Соревнования традиционно пройдут в дисциплинах на скорость и трудность. Участие в них примут спортсмены из Алтайского и Пермского краев, Омской, Московской, Свердловской, Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, а также, разумеется, хозяева соревнований, тюменские скалолазы, сообщают в пресс-службе Областной СДЮСШОР.

Бороться за медали будут четверо спортсменов из Тюменской области. Среди них «скоростник» Александр Шиков. Сергей Рукин, а также Петр и Иван Земляковы.

Стартуют соревнования в пятницу, 12 февраля, с квалификационных испытаний. На следующий день также запланированы квалификации на трудность и скорость среди младших и старших возрастов, а также юниоров. В воскресенье, 14 февраля, состоятся финальные забеги и награждение победителей.

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