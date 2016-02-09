Тюмень примет один из самых массовых стартов по скалолазанию

Стартуют соревнования в пятницу, 12 февраля, с квалификационных испытаний. На следующий день также запланированы квалификации на трудность и скорость среди младших и старших возрастов, а также юниоров. В воскресенье, 14 февраля, состоятся финальные забеги и награждение победителей.