Твоя фотография может попасть на почтовые открытки

Участие в конкурсе — это уникальная возможность показать всему миру через авторскую почтовую открытку родной или любимый городской пейзаж. Лучшие фотоработы станут настоящими открытками, которые поступят в продажу.
Организовали конкурс Почта России и издательство «Даринчи».
Для участия в конкурсе необходимо прислать красивую фотографию высокого качества с изображением достопримечательности, узнаваемого места или панорамы одного из городов России в соответствии с регламентом конкурса. Один участник может прислать неограниченное количество фотографий (но один автор может получить только один приз). Творческие фотоработы будут приниматься с 8 февраля по 20 марта. Далее фотографии пройдут отбор издательства и специального жюри. Победители будут объявлены 14 апреля.
Победители получат камеру Go Pro, велосипед или фитнес-трекер. Почта России учредила специальную номинацию. Автор лучшей фотографии на почтовую тематику в городском пейзаже (почтовое отделение, почтамт, почтовая машина, почтовый ящик или почтальон) получит портативный принтер.
Подробнее о конкурсе, авторских правах и технических требованиях к фотографиям можно узнать в регламенте, ссылку на который можно найти в официальной группе Почты России в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/russianpost?w=wall-49069650_37584