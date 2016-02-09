Твоя фотография может попасть на почтовые открытки

Для участия в конкурсе необходимо прислать красивую фотографию высокого качества с изображением достопримечательности, узнаваемого места или панорамы одного из городов России в соответствии с регламентом конкурса. Один участник может прислать неограниченное количество фотографий (но один автор может получить только один приз). Творческие фотоработы будут приниматься с 8 февраля по 20 марта. Далее фотографии пройдут отбор издательства и специального жюри. Победители будут объявлены 14 апреля.