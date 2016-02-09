Правила содержания домашних животных требуют доработки

Изменения в правилах содержания домашних животных обсудили сегодня в Тюмени на заседании комиссии городской думы по экономике и ЖКХ. В основном нововведения касаются исключения норм, дублирующих закон Тюменской области. Депутат Игорь Ракша напомнил комиссии, что закон должен в первую очередь обеспечить безопасность горожан.
Игорь Ракша напомнил также о происшествии с агрессивным стаффордширским терьером. Напомним, в конце января полиции пришлось выручать семью тюменцев, оказавшуюся заложниками собственной собаки. «Мы будем как-то регламентировать такие случаи или нет? — задал вопрос депутат, — мы только и делаем, что приводим наши нормы в соответствие с региональным законодательством, а когда будем решать реальные проблемы? Ведь в таких происшествиях страдают наши дети».
Глава городского департамента ЖКХ Владимир Кильтау сообщил, что прежде, чем проект по усовершенствованию правил содержания домашних животных будет вынесен на обсуждение с общественностью, над ним будет работать группа, в состав которой войдет один из депутатов. Предложения рабочей группы комиссия изучит в апреле.
В ноябре прошлого года на заседании городской думы депутаты одобрили закон, по которому за выгул собак в неположенных местах будет полагаться штраф. Однако парламентарии отметили, что этот документ не будет работать. И в первую очередь, проблема заключается в том, что не существует четкого понимания, где находятся «неположенные места».
Зоозащитник Анна Москвина заявила, что принятый закон — «филькина грамота», документ, сделанный исключительно «для галочки». «Я тоже за то, чтобы животные не выгуливались, где попало, в том числе и на детских площадках. Мое предложение — собрать через какое-то время комиссию, чтобы доработать этот сырой документ», — отметила Москвина. Игорь Ракша также согласился с тем, что новый закон нуждается в доработке и уточнил, что в Тюмени всего шестьдесят площадок на приблизительно 61 тысячу собачников.