Правила содержания домашних животных требуют доработки

Зоозащитник Анна Москвина заявила, что принятый закон — «филькина грамота», документ, сделанный исключительно «для галочки». «Я тоже за то, чтобы животные не выгуливались, где попало, в том числе и на детских площадках. Мое предложение — собрать через какое-то время комиссию, чтобы доработать этот сырой документ», — отметила Москвина. Игорь Ракша также согласился с тем, что новый закон нуждается в доработке и уточнил, что в Тюмени всего шестьдесят площадок на приблизительно 61 тысячу собачников.