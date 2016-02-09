Пользователи соцсетей собрали деньги для ограбленной бабушки

Историю про бабушку, которая плачет в больнице из-за похищенных грабителем 6 тысяч рублей, выложила в выходные тюменка Ольга — соседка пожилой женщины по палате.
«Бабулю зовут Галина, мы лежим вместе во второй городской больнице. Когда она заходила в подъезд, на нее напал мужчина, ударил по голове, отобрал сумку. Бабушка упала с лестницы, получила еще травму головы и перелом ключицы», — написала Ольга.
Тюменка призвала неравнодушным пользователям социальных сетей помочь старушке и собрать деньги взамен похищенных. Она предложила желающих приносить деньги в больницу или перечислять на карту. Через некоторое время было собрано около 7 тысяч рублей. После этого фонд помощи бабушке был закрыт по просьбе родственников пожилой женщины, для которых инициатива Ольги и неравнодушие тюменцев стали сюрпризом.
«Бабушка попросила передать благодарность всем, кто помог с деньгами. Говорит, мол, зря все молодежь ругают — вон она какая хорошая», — отметила Ольга в разговоре с корреспондентом Nashgorod.ru.
Сейчас пенсионерке уже легче. В пресс-службе департамента здравоохранения заверили, что в отделении нейрохирургии ОКБ № 2 ей оказывается вся необходимая помощь. Что касается негодяя, который напал в подъезде на бабушку, то его поисками занимается полиция.