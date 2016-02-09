Пользователи соцсетей собрали деньги для ограбленной бабушки

Тюменка призвала неравнодушным пользователям социальных сетей помочь старушке и собрать деньги взамен похищенных. Она предложила желающих приносить деньги в больницу или перечислять на карту. Через некоторое время было собрано около 7 тысяч рублей. После этого фонд помощи бабушке был закрыт по просьбе родственников пожилой женщины, для которых инициатива Ольги и неравнодушие тюменцев стали сюрпризом.