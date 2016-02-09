Огнеборцы рассказали студентам из Китая, как безопасно отмечать Новый год

Не менее информативной была речь начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергея Юсько. Он подробно рассказал китайским студентам, к которым присоединилась еще и пара вьетнамских ребят, о сезонных опасностях и различных ситуациях, в которых могут оказаться жители Поднебесной во время жизни в далеком сибирском краю. Им следуют опасаться обморожения, осторожно обращаться с электроприборами, быть внимательными во время поездок в транспорте и запуске фейерверков.