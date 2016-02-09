Огнеборцы рассказали студентам из Китая, как безопасно отмечать Новый год

Накануне, 8 февраля, наступил Новый год по Восточному календарю. Как показал опрос на сайте Nashgorod.ru, большинство тюменцев его не отмечают, однако в нашем городе живут люди, для которых этот праздник по-настоящему близок и важен. Речь идет о китайских студентах, обучающихся в тюменских вузах. Сотрудники МЧС рассказали молодым людям, как встретить Новый год не только весело, но и безопасно.
Встреча тюменских пожарных и студентов из Китая, обучающихся в госуниверситете, прошла в общежитии ТюмГУ. Молодые люди и девушки начали разговор, рассказав о новогодних традициях своей страны. Студенты, улыбаясь, вспомнили о самом главном блюде праздничной ночи — пельменях. Благодаря рассказу общительной Софьи (студенты для удобства в общении на время обучения берут русские имена) участники встречи погрузились в красочную атмосферу почти двухнедельного празднования прихода Нового года, которое наполнено уличными шествиями, разнообразными подарками и, конечно же, фейерверками, узнали о забавных традициях и ритуалах.
Не менее информативной была речь начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Сергея Юсько. Он подробно рассказал китайским студентам, к которым присоединилась еще и пара вьетнамских ребят, о сезонных опасностях и различных ситуациях, в которых могут оказаться жители Поднебесной во время жизни в далеком сибирском краю. Им следуют опасаться обморожения, осторожно обращаться с электроприборами, быть внимательными во время поездок в транспорте и запуске фейерверков.