«Мимикрия» собирается «Убить полюбовно»

Жанр постановки определен режиссером спектакля как «пластический перевод». В работе присутствует узнаваемый стиль «Мимикрии»: особый пластический язык и интерактивность. Главные роли исполняют Майя Шульц и Денис Кузяков — актеры театра «Мимикрия». Их сложно узнать на сцене: из молодых людей они смело перевоплощаются в старичков за 80 лет. Но из-под маски пожилых персонажей вырывается неуемная энергия и желание жить!