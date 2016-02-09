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«Мимикрия» собирается «Убить полюбовно»

9 февраля 2016, 17:03
«Мимикрия» готовится представить второй в текущем театральном сезоне спектакль — «Убить полюбовно» по рассказу Рэя Бредбери. Премьеры пройдут 17, 18 и 19 марта на «Сцене на Пятом» Тюменского драмтеатра. Начало в 20 часов.
Сюжет
Тюмень

«Убить полюбовно» — это режиссерский дебют актрисы театра «Мимикрия» Полины Карабчиковой, который вырос из её дипломной работы в Тюменской государственной академии культуры и искусств (май 2015 .). В декабре 2015-го спектакль получил грантовую поддержку Правительства Тюменской области в номинации «Постановка спектакля в любительском театре».

Синопсис:

«Моя неприязнь к тебе бьет уже через край, как первая любовь», — признался Джошуа своей супруге Мисси.

Пожилая американская супружеская пара, надоевшая друг другу за совместную жизнь, на склоне лет пытаются избавиться друг от друга самыми изощренными способами. Их жизнь превращается в увлекательную игру со смертью. Но, что сможет остановить опасную игру?

Жанр постановки определен режиссером спектакля как «пластический перевод». В работе присутствует узнаваемый стиль «Мимикрии»: особый пластический язык и интерактивность. Главные роли исполняют Майя Шульц и Денис Кузяков — актеры театра «Мимикрия». Их сложно узнать на сцене: из молодых людей они смело перевоплощаются в старичков за 80 лет. Но из-под маски пожилых персонажей вырывается неуемная энергия и желание жить!

Билеты на сайте http://tdt.kto72.ru/events/buy/452, а так же в кассе Тюменского Драматического театра и по телефону 939–959. Стоимость билета — 350 рублей.

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